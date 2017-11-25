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СМИ поймали Пентагон на лжи о численности военных США в Сирии
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    СМИ поймали Пентагон на лжи о численности военных США в Сирии

    0:52  25 Ноября 2017
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    СМИ поймали Пентагон на лжи о численности военных США в Сирии

    Вашингтон, 25 ноября. Число американских военных в Сирии достигает двух тысяч человек, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

    По данным CNN, Пентагон в ближайшие дни должен официально сообщить о численности своих военных в Сирии. Глава ведомства Джеймс Мэттис заявил, что не станет говорить об этом с «неоправданной точностью».

    Напомним, 16 ноября директор аппарата объединенного комитета начальников штабов генерал-лейтенант Кеннет Маккензи заявил, что в Сирии находятся 503 американских военных. Ранее в Пентагоне сообщали, что солдаты США не принимают непосредственного участия в боевых действиях на территории САР.

    СМИ поймали Пентагон на лжи о численности военных США в Сирии

    Отметим, американские военнослужащие находятся в Сирии без официального разрешения властей страны.

    Автор: Олеся Волкова
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    #сша #сирия #пентагон
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