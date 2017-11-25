СМИ поймали Пентагон на лжи о численности военных США в Сирии

Вашингтон, 25 ноября. Число американских военных в Сирии достигает двух тысяч человек, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

По данным CNN, Пентагон в ближайшие дни должен официально сообщить о численности своих военных в Сирии. Глава ведомства Джеймс Мэттис заявил, что не станет говорить об этом с «неоправданной точностью».

Напомним, 16 ноября директор аппарата объединенного комитета начальников штабов генерал-лейтенант Кеннет Маккензи заявил, что в Сирии находятся 503 американских военных. Ранее в Пентагоне сообщали, что солдаты США не принимают непосредственного участия в боевых действиях на территории САР.

Отметим, американские военнослужащие находятся в Сирии без официального разрешения властей страны.