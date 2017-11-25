Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
МИД призвал российских туристов к осмотрительности после атаки на мечеть в Египте
Весь мир
Размер имеет значение: авторы финского тоннеля в обход РФ забыли про широкую колею
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Размер имеет значение: авторы финского тоннеля в обход РФ забыли про широкую колею

    0:44  25 Ноября 2017
    143

    Размер имеет значение: авторы финского тоннеля в обход РФ забыли про широкую колею

    Хельсинки, 25 ноября. Авторы Европейского транспортного проекта по строительству железной дороги из Прибалтики в Финляндию в обход России не учли размеры колеи финских железных дорог. Об этом сообщает ТАСС.

    Отмечается, что в Финляндии пути были проложены во времена Российской Империи. Ширина «Русской колеи» составляет 1524 мм, в то время как европейскими стандартами принята величина 1435 мм.

    Эксперты утверждают, что данное обстоятельство делает и без того рискованный проект нерентабельным. Кроме того, по мнению специалистов, завершить проект в 2020-м году не представляется возможным.

    Более реальный срок – 2030-й год, — пишет Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #финляндия #прибалтика #жд #колея
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть