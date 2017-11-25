Размер имеет значение: авторы финского тоннеля в обход РФ забыли про широкую колею

Хельсинки, 25 ноября. Авторы Европейского транспортного проекта по строительству железной дороги из Прибалтики в Финляндию в обход России не учли размеры колеи финских железных дорог. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в Финляндии пути были проложены во времена Российской Империи. Ширина «Русской колеи» составляет 1524 мм, в то время как европейскими стандартами принята величина 1435 мм.

Эксперты утверждают, что данное обстоятельство делает и без того рискованный проект нерентабельным. Кроме того, по мнению специалистов, завершить проект в 2020-м году не представляется возможным.

Более реальный срок – 2030-й год, — пишет Газета.ru.