Москва, 25 ноября. Президент РФ Владимир Путин должен управлять Европой. Такое мнение высказал бывший исполнительный директор чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» Берни Экклстоун.

«Честно говоря, я считаю, что человек, который должен управлять Европой, — это Владимир Путин. Он поразил меня больше, чем кто-либо, потому что, когда он говорит, что что-то сделает, он это делает. Он первоклассная личность», — заявил Экклстоун в интервью Financial Times.

Экклстоун, почетный президент «Формулы-1», управлял автогонками более 40 лет. Он сделал «Формулу-1» коммерчески успешным проектом, зарабатывающим более 2 млрд долларов в год.

Владимир Путин. Биография.