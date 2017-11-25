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Первоклассная личность: Экклстоун считает, что Европой должен управлять Путин
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    Первоклассная личность: Экклстоун считает, что Европой должен управлять Путин

    2:00  25 Ноября 2017
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    Первоклассная личность: Экклстоун считает, что Европой должен управлять Путин

    Москва, 25 ноября. Президент РФ Владимир Путин должен управлять Европой. Такое мнение высказал бывший исполнительный директор чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» Берни Экклстоун. 

    «Честно говоря, я считаю, что человек, который должен управлять Европой, — это Владимир Путин. Он поразил меня больше, чем кто-либо, потому что, когда он говорит, что что-то сделает, он это делает. Он первоклассная личность», — заявил Экклстоун в интервью Financial Times.

    Первоклассная личность: Экклстоун считает, что Европой должен управлять Путин

    Экклстоун, почетный президент «Формулы-1», управлял автогонками более 40 лет. Он сделал «Формулу-1» коммерчески успешным проектом, зарабатывающим более 2 млрд долларов в год.

    Владимир Путин. Биография.

    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #экклстоун
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