Донбасс: украинские силовики заняли два села в нейтральной зоне 

Киев, 25 ноября. Украинские силовики в нарушение мирных договоренностей вошли в два села в нейтральной зоне в Донбассе, сообщил в пятницу телеканал «1+1».

В пятницу сообщалось, что сотрудники миссии ОБСЕ проверяют информацию о занятии силовиками ряда населенных пунктов в районе подконтрольной ополченцам Горловки.

Корреспондент телеканала «1+1» заявила в эфире, что киевские войска, в частности, из «54-й бригады вместе с батальоном «Айдар», вошли в Травневое и Гладосово.

Ранее в пятницу сообщалось, что, по данным военной разведки ДНР, командование ВСУ продолжает сосредоточение тяжелого вооружения вблизи линии фронта. Как сообщала «Газета.ру», отсутствие тяжелого вооружения в местах хранения фиксируется и патрулями миссии ОБСЕ.