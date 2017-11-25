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Новороссия
Донбасс: украинские силовики заняли два села в нейтральной зоне 
Новороссия
Донбасс: украинские силовики заняли два села в нейтральной зоне 
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    Донбасс: украинские силовики заняли два села в нейтральной зоне 

    0:25  25 Ноября 2017
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    Донбасс: украинские силовики заняли два села в нейтральной зоне 

    Киев, 25 ноября. Украинские силовики в нарушение мирных договоренностей вошли в два села в нейтральной зоне в Донбассе, сообщил в пятницу телеканал «1+1».

    В пятницу сообщалось, что сотрудники миссии ОБСЕ проверяют информацию о занятии силовиками ряда населенных пунктов в районе подконтрольной ополченцам Горловки. 

    Корреспондент телеканала «1+1» заявила в эфире, что киевские войска, в частности, из «54-й бригады вместе с батальоном «Айдар», вошли в Травневое и Гладосово.

    Донбасс: украинские силовики заняли два села в нейтральной зоне 

    Ранее в пятницу сообщалось, что, по данным военной разведки ДНР, командование ВСУ продолжает сосредоточение тяжелого вооружения вблизи линии фронта. Как сообщала «Газета.ру», отсутствие тяжелого вооружения в местах хранения фиксируется и патрулями миссии ОБСЕ.

    Автор: Олеся Волкова
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    #всу #донбасс #новороссия #горловка
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