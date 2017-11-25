Госкино Украины прокомментировало ситуацию с сериалом «Сваты»

Киев, 25 ноября. Глава государственного агентства Украины по вопросам кино (Госкино) Филипп Ильенко заявил, что основания для запрета сериала «Сваты» в настоящее время отсутствуют.

Отмечается, одному из актеров сериала, Федору Добронравову, запрещен въезд на Украину. Однако в настоящее время «Сваты» не запрещены.

В случае поступления соответствующего запроса от службы безопасности Украины (СБУ), прокатное удостоверение будет отозвано, — сказал Ильенко.

Он отметил также, что украинский зритель должен быть готов к «возможным рискам», так как фильм снимался для российской аудитории, - пишет RT.