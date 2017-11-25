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Госкино Украины прокомментировало ситуацию с сериалом «Сваты»
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    Госкино Украины прокомментировало ситуацию с сериалом «Сваты»

    0:13  25 Ноября 2017
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    Госкино Украины прокомментировало ситуацию с сериалом «Сваты»

    Киев, 25 ноября. Глава государственного агентства Украины по вопросам кино (Госкино) Филипп Ильенко заявил, что основания для запрета сериала «Сваты» в настоящее время отсутствуют.

    Отмечается, одному из актеров сериала, Федору Добронравову, запрещен въезд на Украину. Однако в настоящее время «Сваты» не запрещены.

    В случае поступления соответствующего запроса от службы безопасности Украины (СБУ), прокатное удостоверение будет отозвано, — сказал Ильенко.

    Он отметил также, что украинский зритель должен быть готов к «возможным рискам», так как фильм снимался для российской аудитории, - пишет RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #украина #госкино #сваты #добронравов
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