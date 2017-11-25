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Политика
Заявление Путина, Роухани и Эрдогана по Сирии распространено в Совбезе ООН
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    Заявление Путина, Роухани и Эрдогана по Сирии распространено в Совбезе ООН

    0:03  25 Ноября 2017
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    Заявление Путина, Роухани и Эрдогана по Сирии распространено в Совбезе ООН

    ООН, 25 ноября. Совместное заявление президентов России, Ирана и Турции распространено в Совете безопасности ООН в качестве официального документа.

    В письме от 24 ноября, сообщает РИА Новости, действующий председатель Совбеза ООН, постпред Италии Себастьяно Карди уведомил членов организации, что заявление лидеров трех стран «будет выпущено в качестве документа СБ».

    Заявление Путина, Роухани и Эрдогана по Сирии распространено в Совбезе ООН

    В среду, 22 ноября, в Сочи прошли трехсторонние переговоры с участием Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани. Как сообщала «Газета.ру», лидеры обсудили урегулирование в Сирии и стратегию перехода к политическому процессу после разгрома действующих в Сирии террористических группировок.

    По итогам переговоров стороны приняли заявление, в котором, в частности, призвали продолжить деэскалацию в Сирии, начатую в рамках астанинского процесса.

    Заявление Путина, Роухани и Эрдогана по Сирии распространено в Совбезе ООН

    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #сирия #оон #эрдоган #роухани
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