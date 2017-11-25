Заявление Путина, Роухани и Эрдогана по Сирии распространено в Совбезе ООН

ООН, 25 ноября. Совместное заявление президентов России, Ирана и Турции распространено в Совете безопасности ООН в качестве официального документа.

В письме от 24 ноября, сообщает РИА Новости, действующий председатель Совбеза ООН, постпред Италии Себастьяно Карди уведомил членов организации, что заявление лидеров трех стран «будет выпущено в качестве документа СБ».

В среду, 22 ноября, в Сочи прошли трехсторонние переговоры с участием Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани. Как сообщала «Газета.ру», лидеры обсудили урегулирование в Сирии и стратегию перехода к политическому процессу после разгрома действующих в Сирии террористических группировок.

По итогам переговоров стороны приняли заявление, в котором, в частности, призвали продолжить деэскалацию в Сирии, начатую в рамках астанинского процесса.