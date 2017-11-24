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Политика
Центр примирения и комитет СБ ООН обсудили санкции против ИГ и «Аль-Каиды» в Хмеймиме
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    Центр примирения и комитет СБ ООН обсудили санкции против ИГ и «Аль-Каиды» в Хмеймиме

    23:54  24 Ноября 2017
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    Центр примирения и комитет СБ ООН обсудили санкции против ИГ и «Аль-Каиды» в Хмеймиме

    Дамаск, 24 ноября. Российский центр по примирению конфликтующих сторон в Сирии провел встречу с комитетом СБ ООН по вопросам санкций в отношении запрещенных в России террористических организаций «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1 в сирийском Хмеймиме. Об этом сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

    Он добавил, что в ходе встречи обсуждалась также ситуация, сложившаяся в зонах деэскалации в Сирийской Арабской Республике.

    «Представители мониторинговой группы были ознакомлены с результатами деятельности Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии», — добавил Кураленко.

    Ранее Газета.ru сообщала о распространении СБ ООН совместного заявления Путина, Эрдогана и Роухани по САР.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #сирия #игил #сб оон #аль-каида #центр примирения рф
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