Центр примирения и комитет СБ ООН обсудили санкции против ИГ и «Аль-Каиды» в Хмеймиме

Дамаск, 24 ноября. Российский центр по примирению конфликтующих сторон в Сирии провел встречу с комитетом СБ ООН по вопросам санкций в отношении запрещенных в России террористических организаций «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1 в сирийском Хмеймиме. Об этом сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

Он добавил, что в ходе встречи обсуждалась также ситуация, сложившаяся в зонах деэскалации в Сирийской Арабской Республике.

«Представители мониторинговой группы были ознакомлены с результатами деятельности Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии», — добавил Кураленко.

Ранее Газета.ru сообщала о распространении СБ ООН совместного заявления Путина, Эрдогана и Роухани по САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.