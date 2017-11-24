Беспилотники уничтожили 15 террористов, причастных к атаке в мечети

Каир, 24 ноября. В Египте два беспилотных летательных аппарата уничтожили два автомобиля, в которых находились боевики, причастные к нападению на мечеть, сообщает телеканал SkyNews Arabia со ссылкой на источник в службах безопасности.

По данным источника, дроны нацелились на две машины в пустынной зоне под названием Аль-Риша недалеко от деревни Рауд на севере Синая. В машинах находились боевики, причастные к атаке в мечете. По данным издания, были ликвидированы 15 террористов. Этот район является одним из опорных пунктов экстремистов и находится недалеко от места теракта, где погибли по меньшей мере 184 человека.

По словам источника, вооруженные силы все еще охотятся за оставшимися боевиками, которые принимали участие в теракте.

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صور أولية للضحايا بموقع انفجار مسجد ال جرير بقرية الروضة التابعة لمركز بئر لعبد بشمال سيناء. pic.twitter.com/3diK9aB3wb — سيناء +SiNai (@SiNaiPluS) November 24, 2017

24 ноября в мечети, расположенной в населенном пункте Эр-Рауд, прогремел мощный взрыв, после чего боевики обстреляли выживших из огнестрельного оружия. В результате трагедии погибли, по разным данным, от 184 до 235 человек, еще 130 получили ранения. Когда на место происшествия приехали машины скорой помощи, террористы открыли огонь и по ним.

В пятницу, как сообщала «Газета.ру», президент РФ Владимир Путин направил телеграмму соболезнования своему египетскому коллеге Абдель Фаттаху ас-Сиси.