У Скотланд Ярда нет данных о стрельбе в метро Лондона

Лондон, 24 ноября. Полиция Лондона не располагает подтвержденными сведениями о стрельбе в метрополитене столицы Великобритании. Об этом сообщил источник в Скотланд-Ярде.

Отмечается, что сразу несколько сообщений о стрельбе было получено в 16.38 по местному времени. Выстрелы раздались на станции Оксфорд Сиркус. Поступила также информация о квалификации инцидента как террористического акта.

Полиция обратилась к жителям Лондона с призывом не покидать здание и избегать Оксфорд-стрит, — пишет Газета.ru.