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У Скотланд Ярда нет данных о стрельбе в метро Лондона
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    У Скотланд Ярда нет данных о стрельбе в метро Лондона

    23:23  24 Ноября 2017
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    У Скотланд Ярда нет данных о стрельбе в метро Лондона

    Лондон, 24 ноября. Полиция Лондона не располагает подтвержденными сведениями о стрельбе в метрополитене столицы Великобритании. Об этом сообщил источник в Скотланд-Ярде.

    Отмечается, что сразу несколько сообщений о стрельбе было получено в 16.38 по местному времени. Выстрелы раздались на станции Оксфорд Сиркус. Поступила также информация о квалификации инцидента как террористического акта.

    Полиция обратилась к жителям Лондона с призывом не покидать здание и избегать Оксфорд-стрит, — пишет Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #метро #стрельба #полиция #лондон #скотланд-ярд
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