МОК передал доказательства по делам спортсменов РФ международным федерациям
Москва, 24 ноября. Международный олимпийский комитет заявил, что передал международным федерациям все доказательства по делам российских спортсменов, которые рассматривает комиссия МОК во главе с Денисом Освальдом.
После расследования WADA под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте МОК создал две комиссии, одна из которых - во главе с Освальдом - занимается перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи.
В заявлении МОК сообщается, что «все международные федерации, которых касаются дела, рассматриваемые комиссией МОК, получили все доказательства как заинтересованные стороны».
Уточняется также, что в понедельник будет опубликована мотивировочная часть первого решения, которое принимала комиссия, сообщает «Р-Спорт».
Напомним, итогом работы комиссии стало наказание в отношении 14 российских спортсменов (лыжники, скелетонисты, бобслеисты, конькобежцы). Их результаты на Играх-2014 аннулированы, Россия лишена девяти наград Игр и потеряла первое место в медальном зачете Олимпиады.