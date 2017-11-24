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Заявления глав МГБ ЛНР, Совмина и парламента об отставке Плотницкого опубликованы в Сети
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    Заявления глав МГБ ЛНР, Совмина и парламента об отставке Плотницкого опубликованы в Сети

    22:38  24 Ноября 2017
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    Заявления глав МГБ ЛНР, Совмина и парламента об отставке Плотницкого опубликованы в Сети

    Луганск, 24 ноября. Видеозаписи с заявлениями министра госбезопасности Луганской народной республики Леонида Пасечника, председателя Совмина Сергея Козлова и спикера парламента Владимира Дегтяренко об отставке главы ЛНР Игоря Плотницкого по состоянию здоровья опубликована на Луганском информационном центре.

    Пасечник, Козлов и Дегтяренко зачитали сообщения о том, что Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья.

    «Я доложил исполняющему обязанности главы Луганской народной республики Пасечнику Леониду Ивановичу о работе Совета министров и получил от него указания. Совет министров продолжает работу в штатном режиме», — говорится в коротком заявлении Козлова.

    В пятницу министр госбезопасности ЛНР Пасечник сообщил, что глава республики Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья. Исполняющим обязанности главы ЛНР назначен Пасечник. 

    Автор: Олеся Волкова
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    #донбасс #лнр #плотницкий #пасечник
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