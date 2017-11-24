Заявления глав МГБ ЛНР, Совмина и парламента об отставке Плотницкого опубликованы в Сети

Луганск, 24 ноября. Видеозаписи с заявлениями министра госбезопасности Луганской народной республики Леонида Пасечника, председателя Совмина Сергея Козлова и спикера парламента Владимира Дегтяренко об отставке главы ЛНР Игоря Плотницкого по состоянию здоровья опубликована на Луганском информационном центре.

Пасечник, Козлов и Дегтяренко зачитали сообщения о том, что Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья.

«Я доложил исполняющему обязанности главы Луганской народной республики Пасечнику Леониду Ивановичу о работе Совета министров и получил от него указания. Совет министров продолжает работу в штатном режиме», — говорится в коротком заявлении Козлова.

В пятницу министр госбезопасности ЛНР Пасечник сообщил, что глава республики Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья. Исполняющим обязанности главы ЛНР назначен Пасечник.