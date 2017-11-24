Сирия: оппозиция определилась с составом единой делегации на переговорах в Женеве

Эр-Рияд, 24 ноября. Участники встречи в Эр-Рияде определились с составом единой делегации на предстоящих переговоров с официальным Дамаском в Женеве. Об этом сообщил представитель оппозиционной платформы «Каир».

По имеющимся данным, в состав единой делегации оппозиции САР войдут восемь членов от НКОРС, семь от вооруженной оппозиции, по четыре от платформ «Москва» и «Каир».