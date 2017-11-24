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Сирия: оппозиция определилась с составом единой делегации на переговорах в Женеве
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    Сирия: оппозиция определилась с составом единой делегации на переговорах в Женеве

    22:22  24 Ноября 2017  /обновлено: 22:54  24 Ноября 2017
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    Сирия: оппозиция определилась с составом единой делегации на переговорах в Женеве

    Эр-Рияд, 24 ноября. Участники встречи в Эр-Рияде определились с составом единой делегации на предстоящих переговоров с официальным Дамаском в Женеве. Об этом сообщил представитель оппозиционной платформы «Каир».

    По имеющимся данным, в состав единой делегации оппозиции САР войдут восемь членов от НКОРС, семь от вооруженной оппозиции, по четыре от платформ «Москва» и «Каир».

    Таким образом, общая численность делегации составит 36 человек. В выборах представителей оппозиции на переговорах в Женеве принимали участие более 150 членов оппозиции, — пишет РИА Новости со ссылкой на члена платформы «Каир».

    Автор: Сергей Свазовский
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    #оппозиция #сирия #москва #каир #делегация
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