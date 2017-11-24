«Партия пенсионеров» не станет выдвигать кандидата на выборах президента РФ

Москва, 24 ноября. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость («Партия пенсионеров») на центральном совете приняла решение не выдвигать кандидатуру от партии на выборах президента России в 2018 году. Об этом сообщил заместитель председателя партийного ЦС Андрей Широков.

В пятницу рассматривался вопрос о выдвижении кандидатуры на выборах президента РФ от «Партии пенсионеров». По словам Широкова, партия единогласно «приняла решение кандидатуры своей не выдвигать».

Ранее, как сообщали РИА Новости, Широков заявлял, что партия, скорее всего, поддержит кандидатуру действующего президента РФ Владимира Путина.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года.

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