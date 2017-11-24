Сирия: США до сих пор не направили в ООН согласие по гумпомощи для лагеря Эр-Рукбан



Москва, 24 ноября. Вашингтон до сих пор не направил в ООН необходимые документы по организации доставки гуманитарной помощи в лагерь беженцев Эр-Рукбан, это не позволяет начать подготовку конвоев. Об этом заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Кураленко.

По словам Кураленко, несмотря на достигнутые с командованием группировки ВС США в Ат-Танфе договоренности, до сих пор «согласие установленным порядком в ООН американской стороной не направлено». Как подчеркнул представитель Центра примирения, из-за этого невозможно начать практические работы по подготовке гуманитарных конвоев.

Кураленко подчеркнул, что гумпомощь должны доставлять «с соблюдением требований международного права».

«При этом доставку гуманитарной помощи целесообразно доставлять непосредственно жителям лагеря в целях исключения ее перехвата членами террористических организаций, действующих в лагере беженцев и вблизи него», — подчеркнул генерал.

Как сообщала «Газета.ру», ранее Россия предложила командованию сил США в Ат-Танфе вместе обеспечивать безопасность доставки гумпомощи беженцам в Эр-Рукбан.

Лагерь Эр-Рукбан, в котором остаются около 50 тысяч человек находится на территории, контролируемой ВС США. Гумпомощь беженцам не оказывалась с июля.