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Сирия: США до сих пор не направили в ООН согласие по гумпомощи для лагеря Эр-Рукбан
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    Сирия: США до сих пор не направили в ООН согласие по гумпомощи для лагеря Эр-Рукбан

    22:05  24 Ноября 2017  /обновлено: 22:14  24 Ноября 2017
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    Сирия: США до сих пор не направили в ООН согласие по гумпомощи для лагеря Эр-Рукбан
    Москва, 24 ноября. Вашингтон до сих пор не направил в ООН необходимые документы по организации доставки гуманитарной помощи в лагерь беженцев Эр-Рукбан, это не позволяет начать подготовку конвоев. Об этом заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Кураленко.

    По словам Кураленко, несмотря на достигнутые с командованием группировки ВС США в Ат-Танфе договоренности, до сих пор «согласие установленным порядком в ООН американской стороной не направлено». Как подчеркнул представитель Центра примирения, из-за этого невозможно начать практические работы по подготовке гуманитарных конвоев.

    Кураленко подчеркнул, что гумпомощь должны доставлять «с соблюдением требований международного права». 

    «При этом доставку гуманитарной помощи целесообразно доставлять непосредственно жителям лагеря в целях исключения ее перехвата членами террористических организаций, действующих в лагере беженцев и вблизи него», — подчеркнул генерал.

    Сирия: США до сих пор не направили в ООН согласие по гумпомощи для лагеря Эр-Рукбан

    Как сообщала «Газета.ру», ранее Россия предложила командованию сил США в Ат-Танфе вместе обеспечивать безопасность доставки гумпомощи беженцам в Эр-Рукбан.

    Лагерь Эр-Рукбан, в котором остаются около 50 тысяч человек находится на территории, контролируемой ВС США. Гумпомощь беженцам не оказывалась с июля.

    Автор: Олеся Волкова
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    #сша #сирия #гумпомощь #эр-рукбан
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