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Спорт
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#Соцсети
Сегодня в Сети: теракт в Египте, Putin Team, черная пятница против белой субботы и новый Gangnam Style
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    Сегодня в Сети: теракт в Египте, Putin Team, черная пятница против белой субботы и новый Gangnam Style

    22:27  24 Ноября 2017  /обновлено: 22:36  24 Ноября 2017
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    Сегодня в Сети: теракт в Египте, Putin Team, черная пятница против белой субботы и новый Gangnam Style

    Сегодня в интернете, 24 ноября. Пользователи соцсетей обсуждают теракт в Египте, присоединяются к «Команде Путина», спорят, что лучше  — «Черная пятница» или «Белая суббота», а еще  — восторгаются новым клипом южнокорейской группы BTS на ремикс песни MIC Drop. Федеральное агентство новостей предлагает подборку свежих трендов соцсетей.

    Теракт в Египте

    24 ноября в мечете на севере Синайского полуострова в Египте произошел теракт, жертвами которого стали более 200 человек, более 120 получили ранения, сообщила «Газета.ru».

    Команда Путина

    Сегодня хоккеист Александр Овечкин запустил сайт Putin Team, чтобы «объединить тех, кто гордится Россией и нашим президентом, хочет сделать нашу страну сильнее».

    Как сообщает «Газета.ru», полная версия ресурса будет запущена 7 декабря, но к «Команде Путина» уже активно присоединяются не только обычные пользователи соцсетей, но и медийные персоны. Например, олимпийские чемпионы Елена Исинбаева, Дмитрий Труненков, Елена Слесаренко, хоккеисты Евгений Малкин и Илья Ковальчук, актер Андрей Рожков и другие. Добавим, что хештег #putinteam в пятницу вошел в топ-10 актуальных тем твиттера.

    «Черная пятница» и «Белая суббота»

    Другой хештег, наиболее популярный в пятницу, 24 ноября, касается ежегодной грандиозной распродажи во всех магазинах, традиция проведения которой перекочевала в Россию из США.

    Правда, далеко не все россияне верят, что отечественные магазины действительно предлагают большие скидки.

    Поэтому возникла идея провести в России альтернативную западной распродажу, но с реальными «белыми» скидками, а Минпромторг, как пишет «Газета.ru», ее поддержал. Если все получится, то «Белая суббота» пройдет в России уже в следующем году.

    Новые кумиры молодежи

    А еще в пятницу настоящий фурор в соцсетях произвел новый клип Mic Drop Remix южнокорейского коллектива BTS.

    Эти танцы и музыка, судя по восторженным отзывам, могут повторить успех другого южнокорейского музыканта  — PSY, подарившего миру Gangnam Style.

    Автор: Марина Степанова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #египет #черная пятница #овечкин #команда путина #белая суббота #соцети #mic drop #gangnam style
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