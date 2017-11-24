Сегодня в Сети: теракт в Египте, Putin Team, черная пятница против белой субботы и новый Gangnam Style

Сегодня в интернете, 24 ноября. Пользователи соцсетей обсуждают теракт в Египте, присоединяются к «Команде Путина», спорят, что лучше — «Черная пятница» или «Белая суббота», а еще — восторгаются новым клипом южнокорейской группы BTS на ремикс песни MIC Drop. Федеральное агентство новостей предлагает подборку свежих трендов соцсетей.

Теракт в Египте

24 ноября в мечете на севере Синайского полуострова в Египте произошел теракт, жертвами которого стали более 200 человек, более 120 получили ранения, сообщила «Газета.ru».

Когда я слышу про то, что Запад несёт свет цивилизации и свободы, я вспоминаю причины радикализации Ближнего Востока.

Одним из последствий является ужасающий теракт в Египте.



Мне кажется, что этот «свет» сильно напоминает зарево печей ада. — Федор Капишев (@fkapishev) 24 ноября 2017 г.

Команда Путина

Сегодня хоккеист Александр Овечкин запустил сайт Putin Team, чтобы «объединить тех, кто гордится Россией и нашим президентом, хочет сделать нашу страну сильнее».

Присоединяйся к команде Putin Team! Максимальный ретвит!https://t.co/3XoM34GRI7 — Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 24 ноября 2017 г.

Как сообщает «Газета.ru», полная версия ресурса будет запущена 7 декабря, но к «Команде Путина» уже активно присоединяются не только обычные пользователи соцсетей, но и медийные персоны. Например, олимпийские чемпионы Елена Исинбаева, Дмитрий Труненков, Елена Слесаренко, хоккеисты Евгений Малкин и Илья Ковальчук, актер Андрей Рожков и другие. Добавим, что хештег #putinteam в пятницу вошел в топ-10 актуальных тем твиттера.

Придумайте дизайн символики Putin Team. Пришлите свой вариант логотипа, футболки, значка и чехла для телефона на почту konkurs@putinteam.ru

Расскажите в соцсетях о голосовании. pic.twitter.com/8ZBZdvSZTv — ★Putin Team???????? (@Putin_Team) 24 ноября 2017 г.

«Черная пятница» и «Белая суббота»

Другой хештег, наиболее популярный в пятницу, 24 ноября, касается ежегодной грандиозной распродажи во всех магазинах, традиция проведения которой перекочевала в Россию из США.

Правда, далеко не все россияне верят, что отечественные магазины действительно предлагают большие скидки.

Поэтому возникла идея провести в России альтернативную западной распродажу, но с реальными «белыми» скидками, а Минпромторг, как пишет «Газета.ru», ее поддержал. Если все получится, то «Белая суббота» пройдет в России уже в следующем году.

Новые кумиры молодежи

А еще в пятницу настоящий фурор в соцсетях произвел новый клип Mic Drop Remix южнокорейского коллектива BTS.

Эти танцы и музыка, судя по восторженным отзывам, могут повторить успех другого южнокорейского музыканта — PSY, подарившего миру Gangnam Style.