Церковь Швеции попросила не называть бога «он»

Стокгольм, 24 ноября. Представители шведского духовенства предложили отказаться от использования слов «он» и «господь» при обращении к Богу. Об этом сообщает Telegraph.

Инициаторы нового подхода обосновали свою позицию отсутствием у Бога человеческих гендерных признаков. В новых справочниках предлагается использовать нейтральные слова в литургиях и гимнах.

Следует отметить, что предложение было скептически встречено многими теологами. По их мнению, такой подход разрывает единство Швеции с другими христианскими общностями.

Накануне православная церковь выступила с предложением законодательно защитить права не родившихся детей.