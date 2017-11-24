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Церковь Швеции попросила не называть бога «он»
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    Церковь Швеции попросила не называть бога «он»

    22:01  24 Ноября 2017
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    Церковь Швеции попросила не называть бога «он»

    Стокгольм, 24 ноября. Представители шведского духовенства предложили отказаться от использования слов «он» и «господь» при обращении к Богу. Об этом сообщает Telegraph.

    Инициаторы нового подхода обосновали свою позицию отсутствием у Бога человеческих гендерных признаков. В новых справочниках предлагается использовать нейтральные слова в литургиях и гимнах.

    Следует отметить, что предложение было скептически встречено многими теологами. По их мнению, такой подход разрывает единство Швеции с другими христианскими общностями.

    Накануне православная церковь выступила с предложением законодательно защитить права не родившихся детей.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #швеция #церковь #бог #он
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