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Памятник убитому российскому послу появился в Анкаре
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    Памятник убитому российскому послу появился в Анкаре

    22:03  24 Ноября 2017
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    Памятник убитому российскому послу появился в Анкаре

    Анкара, 24 ноября. Памятник российскому послу Андрею Карлову, который был убит турецким экстремистом, открыли в посольстве РФ в Анкаре.

    «Куда бы ни направляла его непростая дипломатическая стезя, он везде добивался впечатляющих успехов. Так было и здесь, в Турции», — отметил действующий посол России Алексей Ерхов, выступая на церемонии открытия бюста.

    По его словам, отношения между Москвой и Анкарой сегодня активно развиваются во многом благодаря работе Карлова. И не случайно именем дипломата называют улицы в Турции.

    Во время церемонии открытия бюста, на которой присутствовали представители турецких властей и общественности, были исполнены российский и турецкий государственные гимны, после чего собравшиеся почтили память Карлова минутой молчания.

    Напомним, что посол Карлов был застрелен 19 декабря на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Убийцей оказался турецкий полицейский Мевлют Алтынташ, который был ликвидирован подоспевшими сотрудниками турецких органов безопасности.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #турция #анкара #карлов #посол
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