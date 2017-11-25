Сирия итоги за сутки на 25 ноября 06.00: САА при поддержке ВКС РФ освобождает от ИГ территории Дейр-эз-Зора, ИГ выбивает «Ан-Нусру» из поселений Хамы

Сирия, 25 ноября. САА при поддержке ВКС РФ освобождает от ИГ1 территории Дейр-эз-Зора, ИГ выбивает «Ан-Нусру» из поселений Хамы, более 10 мирных жителей Дамаска пострадало при обстреле боевиков. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают освобождение провинции Дейр-эз-Зор от ИГ, бомбят «Ан-Нусру» в Идибе и Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ освобождают от ИГ территории Дейр-эз-Зора, противостоят «Тахрир аш-Шам» в Хаме, стягивают силы к Аль-Рашидии.

«Исламское государство»: теряет позиции в Дейр-эз-Зоре, захватило у «Ан-Нусры» несколько поселений Хамы.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Дамаске и Хаме, потеряла более 20 боевиков в Алеппо.

«Ахрар аш-Шам»: подготовила 30 новых боевиков в Хомсе.

Сирийская свободная армия (ССА): несет потери в Идлибе.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте Дамаска продолжились столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и вооруженными оппозиционными группировками. По данным военного Telegram-канала (@SRNN2011), в течение дня правительственные войска вели артиллерийский обстрел зон дислокации радикалов в районах Джобар и Айн Тарма.

Боевики, базирующиеся в Восточной Гуте, снова открыли огонь по столице Сирии, передавал один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@andrevasiliev80). По данным автора публикации, снаряды, выпущенные радикалами, упали и разорвались в районах Джамарана, Аль-Фейха, Аль-Кассаа, Дуэля, Аш-Шагур, а также на автобусной станции Сайда Зейнаб в Дамаске. В результате обстрела погиб один мирный житель города, ранения получили более 10 гражданских лиц. В ответ на действия боевиков Сирийская арабская армия (САА) открыла прицельный огонь и уничтожила позиции террористов.

Ранее на территории оазиса активизировались исламисты «Джебхат ан-Нусры»1. В связи с этим правительственные войска развернули ракетоносители на линии соприкосновения с террористами. Кроме того, ВВС Сирии нанесли ряд ударов по укрепрайонам «Тахрир аш-Шам» недалеко от поселений Хараста и Дума.

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжила освобождать от радикальных исламистов «Тахрир аш-Шам» территории провинции Алеппо. Inside Syria Media Center писал, что армия САР под прикрытием российской авиации отбила у террористов «Джебхат ан-Нусры» населенный пункт Джуб Аваз и установила контроль над стратегической высотой Таль аль-Шейх. В ходе боестолкновений проправительственным силам удалось уничтожить более 20 радикалов «Ан-Нусры», а также несколько единиц военной техники.

Военный Telegram-канал (@NRVR11) писал, что сирийская армия провела артиллерийский обстрел зон дислокации боевиков радикальных вооруженных формирований недалеко от деревни Зайтан на юге провинции Алеппо.

В конце дня поступили сообщения о жестоких боях между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными вооруженными формированиями в окрестностях поселения Рамла. Об этом писал военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@IvanSidorenko1). По данным автора публикации, боевики пытались препятствовать продвижению правительственных войск к аэропорту Абу-Духур в провинции Идлиб.

Турецкая армия развернула третий наблюдательный пункт на территории провинции Алеппо. Об этом сообщил военный источник в социальной сети Twitter (@AhmetM_08). По данным автора публикации, новый пост ВС Турции располагается в поселении Кафр Биссин.

Провинция Хомс

Боевики радикальной оппозиции открыли минометный огонь по расположениям правительственных войск в районе населенного пункта Джабурин на севере провинции Хомс. Об этом сообщил местный Telegram-канал (@SRNN2011).

Оппозиционный Telegram-канал (@SRNN2011) передавал, что в населенном пункте Аль-Хула в северной части провинции Хомс закончена военная подготовка 30 боевиков группировки «Ахрар аш-Шам».

Напомним, на территории региона действует зона деэскалации сирийского конфликта. Ранее специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон сообщали, что за минувшие сутки к перемирию присоединился один населенный пункт. Таким образом, количество поселений, участвующих в процессе примирения, увеличилось до 2278. Представители 234 вооруженных группировок подписали мирные соглашения с правительством САР.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в социальной сети Twitter (@VivaRevolt) писал, что под контролем Сирийской арабской армии (САА) находится 52 процента территорий провинции Дейр-эз-Зор. Правительственные войска под прикрытием ВКС РФ заняли населенные пункты Дабьян, Гарайба и Сабейхан на западном берегу реки Евфрат. Кроме того, сирийским военным под руководством бригадного генерала Сухела Хасана также удалось пройти дальше на север вглубь занимаемых боевиками ИГИЛ1 территорий и отбить город Эль-Крайя. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Отмечалось, что российские военные советники принимали участие в планировании штурма этого населенного пункта. Позже Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ освободила от террористов «Исламского государства» несколько поселений к югу от Меядина, передавал военный источник в своем микроблоге в Twitter (@watanisy). Представители Минобороны РФ также сообщали, что российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по объектам ИГИЛ на западном берегу реки Евфрат.

По данным информационного агентства Almanar News, на территорию провинции Дейр-эз-Зор прибыло подкрепление Национальных сил обороны (NDF). Бригады правительственных войск переброшены в регион из провинции Дамаск.

Провинция Идлиб

Сирийские ВВС совместно с ВКС РФ нанесли удары по зонам дислокации радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» в районе поселения Абу Дали, передавал военный источник в Telegram (@SRNN2011). Ранее авиация союзников атаковала укрепрайоны «Джебхат ан-Нусры» недалеко от населенного пункта Хиш. Кроме того, местные источники писали, что дополнительные силы Сирийской арабской армии (САА) стягиваются на границу провинции Идлиб в город Аль-Рашидия. Таким образом, проправительственные силы готовятся к началу наступления на подконтрольную радикальным исламистам авиабазу Абу-Духур. Позже один из источников в провинции Идлиб передал в своем Twitter (@michaelh992), что ВКС РФ нанесли удары по зонам дислокации боевиков «Джебхат ан-Нусры» в районе населенного пункта Кафр Набель.

На юге Идлиба в результате взрыва мины, заложенной на дороге, был ранен боевик Сирийской свободной армии (ССА). Об этом сообщило Smart News Agency. По данным информационного агентства, за последние две недели в регионе было зафиксировано несколько покушений на членов «свободной армии». В результате атак неизвестных радикалов было ликвидировано и ранено несколько десятков боевиков ССА.

В населенном пункте Кафума при взрыве придорожной бомбы пострадал владелец мопеда, двигавшегося по трассе во время детонации устройства. Об этом писал военный Telegram-канал (@SRNN2011).

Турецкая военная техника продолжает прибывать на территорию САР. По данным местных источников, еще одна колонна бронетехники проследовала в Идлиб через пограничный пункт Атма.

Провинция Хама

На северо-востоке Хамы отмечались боестолкновения между «Исламским государством»1 и «Тахрир аш-Шам», передавало Smart News Agency. Информационное агентство Damascus Now писало на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что террористы ИГИЛ захватили у сторонников «Джебхат ан-Нусры» шесть поселений недалеко от границы между провинциями Хама и Идлиб. В течение всего дня ИГИЛовцы продолжали устанавливать контроль над поселениями в этой части региона. Об этом сообщал в социальной сети Twitter (@Desert61Fox) один из источников.

Также на северо-востоке провинции отмечались бои между Сирийской арабской армией (САА) и союзниками с одной стороны и радикальными исламистами – с другой. По данным Almanar News, правительственные войска нанесли ракетные удары по зонам дислокации террористов. Также военный Telegram-канал (@SRNN2011) писал о противостоянии между «Тахрир аш-Шам» и армией САР в районе деревни Мустариха. Кроме того, правительственные войска нанесли удары по зонам дислокации террористов «Ан-Нусры» в окрестностях Аль-Латамины. В середине дня поступила информация, что радикальные исламисты «Тахрир аш-Шам» провели ракетный обстрел позиций Сирийской арабской армии (САА) в районе поселения Аз-Загбана на севере провинции Хама. Оппозиционный Telegram-канал (@NRVR11) писал, что в результате атаки террористов «Ан-Нусры» было уничтожено два грузовика правительственных войск. Данная информация не получила подтверждения.

Провинция Эс-Сувейда

Боевики вооруженных формирований напали на пассажирский автобус рядом с деревней Харран. По данным местного источника в Telegram (@hosienmortadapressnew), в результате атаки радикалов погибло восемь мирных жителей провинции Эс-Сувейда. Автор публикации подчеркивал, что в числе жертв атаки боевиков маленькая девочка.

Ранее силы безопасности Сирии задержали на территории Эс-Сувейды автомобиль с контрабандным оружием. Транспортное средство направлялось в провинцию Дамаск, скорее всего — в Восточную Гуту. В ходе обыска были конфискованы минометы различных калибров, противотанковые гранаты, пушки, мины, ракеты и другое вооружение.

Ирак

Командование отрядов народного ополчения «Хашд аш-Шааби» заявило о начале операции по разминированию и зачистке поселения Аль Бунья Аль Жануб и подземных складов «Исламского государства» в степи Аль-Джазира. Сообщение передавал военный Telegram-канал (@teamsmediawar_1).

Также один из источников в социальной сети Twitter (@presssiraq) писал, что бойцы «Хашд аш-Шааби» начали работы по разминированию аэропорта Женеф на юге недавно освобожденного от террористов ИГИЛ населенного пункта Аль Худр. По данным автора публикации, ополченцы также начали кампанию по обнаружению и ликвидации спящих ячеек ИГ в ближайших окрестностях поселения.

В Багдаде прогремело два взрыва, передавало Iraqi News. Первая мина разорвалась в жилом квартале иракской столицы, ранив трех мирных жителей. Второй взрыв произошел рядом с популярным рынком на юге города. В результате инцидента погибло два человека, еще четыре гражданских получили ранения и были доставлены в больницу. Как сообщило издание, ссылаясь на представителей служб безопасности Ирака, теракты организовали боевики «Исламского государства».

В городе Хавиджа на юге провинции Киркук бойцами ополчения «Хашд аш-Шааби» были вычислены и нейтрализованы три террориста-смертника «Исламского государства». По данным информационного агентства Iraqi News, боевики готовились к нападению на освобожденный от ИГ в октябре город.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)