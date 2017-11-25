Сирия новости 25 ноября 07.00: Турция ведет переговоры с группировками «Хайят Тахрир аш-Шам»; США координируют действия ИГ*

Сирия, 25 ноября. Турция ведет переговоры с группировками «Хайят Тахрир аш-Шам»; США координируют действия ИГ1*; ИГ* теснит «Хайят Тахрир аш-Шам» в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: произвели артиллерийский обстрел «Хайят Тахрир аш-Шам» на севере Хамы.

«Исламское государство»: выбило «Хайят Тахрир аш-Шам» из трех населенных пунктов в Хаме.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: перебросил подкрепление из Идлиба в Хаму.

Провинция Дамаск

По информации источника в социальной сети Twitter (@IvanSidorenko1), правительственные войска успешно продвигаются в ходе наступления на позиции боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам». Под контроль САА перешла большая часть населенного пункта Бейт-Тима.

Одновременно с этим, как предполагает источник в Telegram (@SRNN2011), боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» могут попытаться открыть коридор для наступления на Эль-Кунейтру и Дамаск. Для этого боевики вероятно продолжат атаковать правительственные войска в направлении населенных пунктов Хина и Байт-Сабир. Отмечается, что дополнительной мерой может стать активизация действий в пригородах Хараста, Джобар, Айн-Терма и Джисрейн.

Провинция Дейр-эз-Зор

По данным источника в Twitter (@aejkhalil2), боевики «Исламского государства»1 всеми силами пытаются удержать свои позиции в районе населенных пунктов Салихия, Мусаллаха и Шадра, где действует несколько сотен боевиков.

Если верить информации Telegram-канала @Ebaa_Agency, ИГ организовало в этот район переброску подкреплений из района Хаджин на левом берегу Евфрата, большую часть которого контролируются в данный момент курдскими вооруженными формированиями. Источник не исключает, что подобные действия могут осуществляться при определенной координации военных США.

Источник в Twitter (@teamsmediawar) сообщает, что «Исламское государство» также перебрасывает свои подкрепления из Ирака в Сирии и в обратном направлении через проходы в инженерных заграждениях на участке границы между населенным пунктом Багуз и горами Хдаджа.

Провинция Идлиб

По информации Telegram-канала @SRNN2011, спецслужбы Турции продолжают переговоры с представителями группировок, входящих в «Хайят Тахрир аш-Шам», об их включении в состав «Объединенной армии». Отмечается, что террористический альянс «Джебхат ан-Нусры»1 могут покинуть несколько тысяч боевиков под руководством бывшего духовного лидера радикальных исламистов Абдуллы аль-Мухайсини. Таким образом турецкая сторона значительно увеличит состав подконтрольных ей вооруженных формирований и существенно расширит зону своего влияния.

Напомним, аль-Мухайсини сообщил о своем выходе из организации в середине сентября этого года, после чего сразу пять вооруженных группировок входящих в «Хайят Тахрир аш-Шам» сдались правительственным войскам.

Провинция Хама

Как сообщает источник в Twitter @PetoLucem, в результате продолжающихся боев между двумя главными террористическими группировками Сирии — «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламское государство», под контроль последних перешло еще несколько населенных пунктов: Туваль-эд-Даббагин, Срудж и Массаран. Предполагается, что следующей целью ИГ станут населенные пункты Расм-Эскаф и Абу-Мару.

Одновременно с этим, по информации источника в Twitter @QalaatAlMudiq, лидеры «Хайят Тахрир аш-Шам» перебросили подкрепления из провинции Идлиб в районы, где идут бои с боевиками «Исламского государства», чтобы не допустить их дальнейшего продвижения. Источником называются населенные пункты Абу-Аджве и Тпехан.

Турецкое информационное агентство Anadolu сообщает, что правительственные войска произвели артиллерийский обстрел по опорным пунктам боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе населенных пунктов Аль-Латамина и Аль-Мустариха.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)