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Москва назвала «варварским» нападение на мечеть в Египте
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    Москва назвала «варварским» нападение на мечеть в Египте

    21:29  24 Ноября 2017
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    Москва назвала «варварским» нападение на мечеть в Египте

    Москва, 24 ноября. Российские власти резко осудили теракт в египетском городе Эр-Рауд, где боевики устроили взрыв в мечети. Министерство иностранных дел РФ заявило о полной солидарности с руководством и народом Египта в борьбе с терроризмом, а также выразило соболезнования семьям погибших.

     «Уверены, что террористам не удастся запугать население, вселить в сердца граждан дружественного Египта чувство страха и неуверенности в будущем. Решительно осуждая варварское преступление на египетском Синае», — говорится в сообщении.

    Москва назвала «варварским» нападение на мечеть в Египте

    В ведомстве подчеркнули, что Россия категорически осуждает любые террористические акты, по каким бы мотивам они не совершались, и готова усилить сотрудничество с Египтом, чтобы вместе противостоять террористической угрозе.

    Напомним, что 24 ноября в мечети, расположенной в населенном пункте Эр-Рауд, прогремел мощный взрыв, после чего боевики обстреляли выживших из огнестрельного оружия.  В результате трагедии погибли свыше 200 человек, еще несколько десятков получили ранения.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #теракт #египет #мид
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