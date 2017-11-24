Москва назвала «варварским» нападение на мечеть в Египте

Москва, 24 ноября. Российские власти резко осудили теракт в египетском городе Эр-Рауд, где боевики устроили взрыв в мечети. Министерство иностранных дел РФ заявило о полной солидарности с руководством и народом Египта в борьбе с терроризмом, а также выразило соболезнования семьям погибших.

«Уверены, что террористам не удастся запугать население, вселить в сердца граждан дружественного Египта чувство страха и неуверенности в будущем. Решительно осуждая варварское преступление на египетском Синае», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Россия категорически осуждает любые террористические акты, по каким бы мотивам они не совершались, и готова усилить сотрудничество с Египтом, чтобы вместе противостоять террористической угрозе.

Напомним, что 24 ноября в мечети, расположенной в населенном пункте Эр-Рауд, прогремел мощный взрыв, после чего боевики обстреляли выживших из огнестрельного оружия. В результате трагедии погибли свыше 200 человек, еще несколько десятков получили ранения.