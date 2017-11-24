Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Москва назвала «варварским» нападение на мечеть в Египте
Общество
Бордель с пятью проститутками закрыли в Петербурге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Бордель с пятью проститутками закрыли в Петербурге

    21:24  24 Ноября 2017
    49

    Бордель с пятью проститутками закрыли в Петербурге

    Санкт-Петербург, 24 ноября. Бордель с пятью проститутками закрыли на Фарфоровской улице Невского района Санкт-Петербурга. Незаконное заведение было обустроено в одном из нежилых помещений Фарфоровской улицы.

    Все пять девушек, «работавших» в сфере сексуальных услуг, были доставлены в отделение полиции.

    По факту правонарушения были составлены протоколы об административных правонарушениях, — передает «Федерал пресс».

    Ранее сообщалось о задержании за занятие проституцией четырех женщин в центре Петербурга. Среди них была представительница африканского государства.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #петербург #задержание #бордель #фарфоровская область
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть