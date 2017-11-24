Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Сквер имени Довлатова может появиться в Петербурге
Весь мир
Сирия новости 24 ноября 22.30: ВКС РФ обеспечивают освобождение от ИГ поселений Дейр-эз-Зора, в Алеппо боевики препятствуют продвижению САА
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия новости 24 ноября 22.30: ВКС РФ обеспечивают освобождение от ИГ поселений Дейр-эз-Зора, в Алеппо боевики препятствуют продвижению САА

    22:30  24 Ноября 2017
    172

    Сирия новости 24 ноября 22.30: ВКС РФ обеспечивают освобождение от ИГ поселений Дейр-эз-Зора, в Алеппо боевики препятствуют продвижению САА

    Сирия, 24 ноября. САА при поддержке ВКС РФ освободила от ИГ1 несколько поселений Дейр-эз-Зора, в Алеппо боевики препятствуют продвижению САА, в результате двух взрывов пострадало девять мирных жителей Багдада. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: поддерживают САА в борьбе с «Джебхат ан-Нусрой»1 в Алеппо, нанесли удары по объектам ИГ в Дейр-эз-Зоре.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам в Алеппо, при поддержке ВКС РФ освободили от ИГ несколько поселений Дейр-эз-Зора.

    «Исламское государство»: теряет позиции в Дейр-эз-Зоре, выбивает «Тахрир аш-Шам» с территорий Хамы.

    «Тахрир аш-Шам»: теряет позиции на северо-востоке Хамы.

    Сирия новости 24 ноября 22.30: ВКС РФ обеспечивают освобождение от ИГ поселений Дейр-эз-Зора, в Алеппо боевики препятствуют продвижению САА

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 24 ноября 22.30: ВКС РФ обеспечивают освобождение от ИГ поселений Дейр-эз-Зора, в Алеппо боевики препятствуют продвижению САА

    В окрестностях поселения Рамла отмечаются жестокие бои между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными вооруженными формированиями, передает военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@IvanSidorenko1). По данным автора публикации, боевики пытаются препятствовать продвижению правительственных войск к аэропорту Абу-Духур в провинции Идлиб.

    Ранее сообщалось, что армия САР при поддержке ВКС РФ освободила от террористов «Тахрир аш-Шам» населенный пункт Джуб Аваз и установила контроль над стратегической высотой Таль аль-Шейх. В ходе боестолкновений союзникам удалось уничтожить более 20 радикалов «Ан-Нусры», а также несколько единиц военной техники.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 24 ноября 22.30: ВКС РФ обеспечивают освобождение от ИГ поселений Дейр-эз-Зора, в Алеппо боевики препятствуют продвижению САА

    Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ освободила от террористов «Исламского государства»1 несколько поселений к югу от Меядина, передает военный источник в своем микроблоге в Twitter (@watanisy).  Представители Министерства обороны РФ также сообщают, что российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по объектам ИГИЛ1 на западном берегу реки Евфрат.   

    По данным информационного агентства Almanar News, на территорию провинции Дейр-эз-Зор прибыло подкрепление Национальных сил обороны (NDF). Бригады правительственных войск переброшены в регион из провинции Дамаск.

    Провинция Хама

    Сирия новости 24 ноября 22.30: ВКС РФ обеспечивают освобождение от ИГ поселений Дейр-эз-Зора, в Алеппо боевики препятствуют продвижению САА

    Местный источник пишет в социальной сети Twitter (@Desert61Fox), что террористы «Исламского государства» продолжают отбивать у радикальных исламистов коалиции «Тахрир аш-Шам» территории на северо-востоке провинции Хама. За прошедшие сутки ИГИЛ захватило у «Джебхат ан-Нусры» шесть  поселений недалеко от границы между провинциями Хама и Идлиб.

    Также в этой части региона отмечаются бои между Сирийской арабской армией (САА) и союзниками с одной стороны и радикальными исламистами – с другой. По данным Almanar News, правительственные войска наносят ракетные удары по зонам дислокации террористов.

    Ранее сообщалось, что взаимные обстрелы между САА и «Джебхат ан-Нусрой» отмечались в районах населенных пунктов Мустариха и Аль-Латамина.

    Ирак

    Сирия новости 24 ноября 22.30: ВКС РФ обеспечивают освобождение от ИГ поселений Дейр-эз-Зора, в Алеппо боевики препятствуют продвижению САА

    В Багдаде прогремело два взрыва, передает Iraqi News. Первая мина разорвалась в жилом квартале иракской столицы, ранив трех мирных жителей. Второй взрыв произошел рядом с популярным рынком на юге города. В результате инцидента погибло два человека, еще четыре гражданских получили ранения и были доставлены в больницу. Как сообщает издание, ссылаясь на представителей служб безопасности Ирака, теракты организовали боевики «Исламского государства».

    В городе Хавиджа на юге провинции Киркук бойцами ополчения «Хашд аш-Шааби» были вычислены и нейтрализованы три террориста-смертника «Исламского государства». По данным информационного агентства Iraqi News, боевики готовились к нападению на освобожденный от ИГ в октябре город.  

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #алеппо #иг #хама #вкс рф #игил #исламское государство #ирак #саа #дейр-эз-зор #киркук #тахрир аш-шам #хавиджа
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 24 ноября 22.30: ВКС РФ обеспечивают освобождение от ИГ поселений Дейр-эз-Зора, в Алеппо боевики препятствуют продвижению САА
    Сирия новости 24 ноября 19.30: ВКС РФ наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе, более 10 мирных жителей Дамаска пострадало при обстреле боевиков
    Сирия новости 24 ноября 16.30: САА и ВКС РФ уничтожили более 20 боевиков «Тахрир аш-Шам» в Алеппо, ИГ захватило у «Ан-Нусры» шесть поселений Хамы
    Сирия новости 24 ноября 12.30: ВКС РФ бомбят «Ан-Нусру» в Идлибе, 52% территорий Дейр-эз-Зора под контролем САА
    Показать еще
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть