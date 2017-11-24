Сирия новости 24 ноября 22.30: ВКС РФ обеспечивают освобождение от ИГ поселений Дейр-эз-Зора, в Алеппо боевики препятствуют продвижению САА

Сирия, 24 ноября. САА при поддержке ВКС РФ освободила от ИГ1 несколько поселений Дейр-эз-Зора, в Алеппо боевики препятствуют продвижению САА, в результате двух взрывов пострадало девять мирных жителей Багдада. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживают САА в борьбе с «Джебхат ан-Нусрой»1 в Алеппо, нанесли удары по объектам ИГ в Дейр-эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам в Алеппо, при поддержке ВКС РФ освободили от ИГ несколько поселений Дейр-эз-Зора.

«Исламское государство»: теряет позиции в Дейр-эз-Зоре, выбивает «Тахрир аш-Шам» с территорий Хамы.

«Тахрир аш-Шам»: теряет позиции на северо-востоке Хамы.

Провинция Алеппо

В окрестностях поселения Рамла отмечаются жестокие бои между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными вооруженными формированиями, передает военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@IvanSidorenko1). По данным автора публикации, боевики пытаются препятствовать продвижению правительственных войск к аэропорту Абу-Духур в провинции Идлиб.

Ранее сообщалось, что армия САР при поддержке ВКС РФ освободила от террористов «Тахрир аш-Шам» населенный пункт Джуб Аваз и установила контроль над стратегической высотой Таль аль-Шейх. В ходе боестолкновений союзникам удалось уничтожить более 20 радикалов «Ан-Нусры», а также несколько единиц военной техники.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ освободила от террористов «Исламского государства»1 несколько поселений к югу от Меядина, передает военный источник в своем микроблоге в Twitter (@watanisy). Представители Министерства обороны РФ также сообщают, что российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по объектам ИГИЛ1 на западном берегу реки Евфрат.

По данным информационного агентства Almanar News, на территорию провинции Дейр-эз-Зор прибыло подкрепление Национальных сил обороны (NDF). Бригады правительственных войск переброшены в регион из провинции Дамаск.

Провинция Хама

Местный источник пишет в социальной сети Twitter (@Desert61Fox), что террористы «Исламского государства» продолжают отбивать у радикальных исламистов коалиции «Тахрир аш-Шам» территории на северо-востоке провинции Хама. За прошедшие сутки ИГИЛ захватило у «Джебхат ан-Нусры» шесть поселений недалеко от границы между провинциями Хама и Идлиб.

Также в этой части региона отмечаются бои между Сирийской арабской армией (САА) и союзниками с одной стороны и радикальными исламистами – с другой. По данным Almanar News, правительственные войска наносят ракетные удары по зонам дислокации террористов.

Ранее сообщалось, что взаимные обстрелы между САА и «Джебхат ан-Нусрой» отмечались в районах населенных пунктов Мустариха и Аль-Латамина.

Ирак

В Багдаде прогремело два взрыва, передает Iraqi News. Первая мина разорвалась в жилом квартале иракской столицы, ранив трех мирных жителей. Второй взрыв произошел рядом с популярным рынком на юге города. В результате инцидента погибло два человека, еще четыре гражданских получили ранения и были доставлены в больницу. Как сообщает издание, ссылаясь на представителей служб безопасности Ирака, теракты организовали боевики «Исламского государства».

В городе Хавиджа на юге провинции Киркук бойцами ополчения «Хашд аш-Шааби» были вычислены и нейтрализованы три террориста-смертника «Исламского государства». По данным информационного агентства Iraqi News, боевики готовились к нападению на освобожденный от ИГ в октябре город.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)