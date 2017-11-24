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В Крыму назвали бредом планы Киева создать центры админуслуг для жителей полуострова
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    В Крыму назвали бредом планы Киева создать центры админуслуг для жителей полуострова

    21:51  24 Ноября 2017
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    В Крыму назвали бредом планы Киева создать центры админуслуг для жителей полуострова

    Симферополь, 24 ноября. Вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский прокомментировал намерение Киева создать центры административных услуг рядом с республиканской границей, назвав его «бредом». Крымский чиновник отметил, что жители полуострова получают все услуги в российских МФУ.

    В республиканском правительство считают бесперспективной инициативу украинских властей создать центры админуслуг для крымчан. По словам представителя президента Украины Изета Гданова, идею собираются реализовать к 2018 году. 

    «Это форменный идиотизм и бред, который ни к чему не приведет, как и все то, что до этого придумывалось и предлагалось якобы для удобства жителей Крыма», — сказал Дмитрий Полонский, его слова приводит RT

    Он отметил, что все необходимые услуги крымчане получают в многофункциональных центрах, действующих на полуострове. По мнению Полонского, идея Киева связана с попыткой обосновать расходы бюджета. Чиновник напомнил, что Киев заявлял о намерениях поставить вышки для телерадиовещания, возвести ограждения на границе, но все действия дали нулевой результат. 

    В Крыму назвали бредом планы Киева создать центры админуслуг для жителей полуострова

    Автор: Ирина Селезнева
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    #киев #украина #крым #мфу
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