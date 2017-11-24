Астрономы назвали дату падения гигантского метеорита на Поволжье

Вашингтон, 24 ноября. Западные ученые сообщили, что к Земле на большой скорости направляется гигантский метеорит, весь которого составляет порядка 20 тысяч тонн, а диаметр превышает 25 метров. Мнения астрономов разделились относительно возможного ущерба от небесного тела для нашей планеты.

Ряд астрономов полагает, что метеорит может упасть в район Поволжья, под ударом окажутся такие города, как Нижний Новгород, Самара, Казань и Пермь, однако точное место они назвать не могут. Кроме того, ученые расходятся во мнениях относительно даты столкновения метеорита с Землей.

Некоторые считают, что это может случиться между 4 и 17 декабря. Астрономы сравнивают новый метеорит с тем, что упал в Челябинске. Однако ряд исследователей небесных тел уверены, что метеорит даже не достигнет Земли, поскольку изменит свой курс.

