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Президент Туркменистана устроил дрифт на BMW для полицейских
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    Президент Туркменистана устроил дрифт на BMW для полицейских

    21:06  24 Ноября 2017
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    Президент Туркменистана устроил дрифт на BMW для полицейских

    Ашхабад, 24 ноября. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время посещения Центра автомобильного спорта лично испытал в скоростном заезде новые гоночные машины BMW M3, которые республика закупила для МВД.

    На видеоролике, который уже появился в Сети, показано, как Бердымухамедов проходит повороты на гоночной трассе, используя технику управляемого заноса или дрифта. Видеозапись сопровождалась музыкой из игры Need for Speed.

    Отметим, что Бердымухамедов ранее уже участвовал в автогонках и даже побеждал гонщиков-профессионалов.

    Президент Туркменистана устроил дрифт на BMW для полицейских

    Президент Туркменистана  не в первый раз становится героем подобных роликов. Ранее в этом месяце Бердымухамедов записал видео, на котором он занимается на тренажерных снарядах, а потом забрасывает баскетбольный мяч в корзину, катаясь на велосипеде. А в августе он устроил показательные выступления для военных Туркменистана, показав им, как стрелять из автомата и метать ножи.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #туркменистан #бердымухамедов #bmw m3
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