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Полиция Лондона сообщила об одной пострадавшей при стрельбе в метро
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    Полиция Лондона сообщила об одной пострадавшей при стрельбе в метро

    20:57  24 Ноября 2017
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    Полиция Лондона сообщила об одной пострадавшей при стрельбе в метро

    Лондон, 24 ноября. Правоохранительные органы Великобритании сообщили об одной пострадавшей при стрельбе на станции метро Oxford Circus в Лондон.

    Женщина получила незначительное ранение при инциденте в лондонском метро. О других пострадавших пока не сообщается. Ранее в полиции подтвердили информацию о том, что сотрудники выехали по сообщению о стрельбе в Oxford Circus. Известно, что станцию закрыли, а пассажиров подземки попросили укрыться в безопасном месте. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #метро #стрельба #лондон
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