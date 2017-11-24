Полиция Лондона сообщила об одной пострадавшей при стрельбе в метро

Лондон, 24 ноября. Правоохранительные органы Великобритании сообщили об одной пострадавшей при стрельбе на станции метро Oxford Circus в Лондон.

Женщина получила незначительное ранение при инциденте в лондонском метро. О других пострадавших пока не сообщается. Ранее в полиции подтвердили информацию о том, что сотрудники выехали по сообщению о стрельбе в Oxford Circus. Известно, что станцию закрыли, а пассажиров подземки попросили укрыться в безопасном месте.