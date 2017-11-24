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Общество
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Украина
Порошенко заявил, что договорился в Брюсселе «отработать план Маршалла» для Украины
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    Порошенко заявил, что договорился в Брюсселе «отработать план Маршалла» для Украины

    20:58  24 Ноября 2017
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    Порошенко заявил, что договорился в Брюсселе «отработать план Маршалла» для Украины

    Киев, 24 ноября. Украинский президент Украины Петр Порошенко заявил, что договорился с европейскими партнерами в Брюсселе продолжать работу над «планом Маршалла» для Украины.

    «Мы договорились о том, что так называемый «план Маршалла» для Украины, концентрация всех ресурсов, которые имеет ЕС, в единый документ, строительство «дорожной карты», также нами будет отработан», — заявил он.

    Об итогах поездки Порошенко на саммит «Восточного партнерства» в административную столицу Бельгии сообщил украинский телеканал 112.ua.

    Ранее эксперт брюссельского Центра исследований европейской политики Грант Костанян объяснил в интервью украинским СМИ, что пока ЕС не пришел к единому плану по оказанию экономической поддержки Киева.

    Напомним, о планах Евросоюза разработать для Киева «план Маршалла» президент Украины Петр Порошенко объявил еще в июле этого года.

    Автор: Алексей Громов
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    #порошенко #ес #брюссель #саммит #восточное партнерство #план маршалла
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