СМИ США поразились новейшим российским торпедам-«невидимкам», маскирующимся под гигантских рыб

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Майкла Пека (Michael Peck) Russia's New Stealth Torpedoes Have a Neat Trick: They Can Pretend to Be Giant Fish («Новейшие российские торпеды-невидимки могут маскироваться под гигантских рыб»), опубликованную информационно-аналитическим ресурсом National Interest.

«Эй, это не черепаха. Это торпеда, летящая прямо на нас!» — вот что капитаны кораблей и подлодок США будут кричать, когда будет уже слишком поздно, — конечно, если у России получится осуществить свой замысел. Россия намерена совершенствовать свои умные мини-торпеды, которые абсолютно бесшумны, не оставляют следов и передвигаются под водой со скоростью от двух до трех миль в час.

По словам ведущего российского эксперта по торпедам Шамиля Алиева, эти «боевые черепахи», которые, как предполагается, смогут с легкостью обманывать вражеские датчики, заставляя идентифицировать их как большую рыбу. Они будут весить менее 100 фунтов (примерно 45 кг). Идея состоит в том, чтобы сразу выпускать целый рой таких торпед, чтобы они незаметно подкрадывались к вражеским кораблям.

Проект все еще находится на стадии разработки концепции, как сказал Алиев российскому информационному агентству РИА Новости. Самая сложная задача заключается в оснащении мини-торпеды искусственным интеллектом (ИИ). Он необходим для того, чтобы торпеда имитировала поведение большой рыбы, «чтобы никто не обращал на нее внимания».

Тем не менее, Алиев считает, что рои мини-торпед произведут настоящий фурор под водой.

«Все большую популярность приобретают легкие торпеды. Раньше чаще применяли те, что весили более двух тонн, а теперь лучший вес для торпеды — 35–40 килограммов. Это фантастика, — говорит Алиев. — Это совершенно новая концепция. Когда есть одна большая торпеда, которую нужно нейтрализовать, это трудная задача, но ее можно решить. Но когда тысячи «боевых черепах» ползут в вашу сторону, и вы не знаете, какая из них реальная угроза, а какая — лишь имитация, это проблема совершенно другого уровня сложности».

Неважно, будут ли российские торпеды притворяться черепахами или Тунцом Чарли (персонаж мультфильма. — Прим. ФАН), факт остается фактом: они все равно будут набирать скорость в 2–3 мили в час — ненамного быстрее, чем золотая рыбка. Скорее, это будет больше походить на самоходную мину.

Бывший капитан подводной лодки ВМС США, а ныне аналитик Центра стратегических и бюджетных оценок Брайан Кларк сомневается в эффективности этой концепции.

«На скорости от 3 до 5 узлов торпеда или рои торпед не смогут настичь подводные лодки, которые обычно развивают скорость от 5 до 15 узлов, — считает он. — То же самое касается кораблей, которые обычно ходят на скорости от 15 до 25 узлов. Рой мини-торпед, конечно, может быть запущен впереди цели, если атакующий знает направление движения корабля или подлодки, но если цель все же обнаруживает торпеду и уклоняется, то развернуться и догнать цель снова у торпеды уже не получится».

Даже если торпеда попадает в цель, она вряд ли нанесет большой урон.

«У тяжелой торпеды есть тысячефунтовая боеголовка, чтобы сломать киль надводного корабля или разбить корпус подводной лодки, — говорит Кларк. — У торпеды весом 40 кг, вероятно, будет боеголовка в 25 кг. Возможно, этого окажется достаточно, чтобы повредить корпус, но торпеда должна нанести очень точный удар в нужное место, подобравшись очень близко к субмарине. Это будет сложно сделать на скорости от 3 до 5 узлов».

Тем не менее, Кларк полагает, что эти торпеды могут быть полезны против неподвижных целей, таких как подводные кабели и трубопроводы. Соединенные Штаты и другие страны тоже настойчиво пытаются разработать небольшие подводные дроны, которые будут действовать коллективно, чтобы наполнить поле битвы относительно дешевыми смертоносными роботами.