Подставила папу: трехлетняя девочка принесла в детский сад марихуану в Италии
Бари (Италия), 24 ноября. Воспитательница детского сада в итальянском городе Бари обнаружила пакетик с марихуаной у трехлетней девочки. Администрация дошкольного учреждения сразу же обратилась в полицию, которая проверила дом, где живет ребенок.
Дома полицейские застали папу девочки — 31-летнего нигерийца, а при обыске квартиры стражи правопорядка обнаружили два грамма марихуаны. Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотиков», передает «Ридус».
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