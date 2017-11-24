Подставила папу: трехлетняя девочка принесла в детский сад марихуану в Италии

Бари (Италия), 24 ноября. Воспитательница детского сада в итальянском городе Бари обнаружила пакетик с марихуаной у трехлетней девочки. Администрация дошкольного учреждения сразу же обратилась в полицию, которая проверила дом, где живет ребенок.

Дома полицейские застали папу девочки — 31-летнего нигерийца, а при обыске квартиры стражи правопорядка обнаружили два грамма марихуаны. Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотиков», передает «Ридус».