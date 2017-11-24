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Подставила папу: трехлетняя девочка принесла в детский сад марихуану в Италии
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    Подставила папу: трехлетняя девочка принесла в детский сад марихуану в Италии

    21:00  24 Ноября 2017
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    Подставила папу: трехлетняя девочка принесла в детский сад марихуану в Италии

    Бари (Италия), 24 ноября. Воспитательница детского сада в итальянском городе Бари обнаружила пакетик с марихуаной у трехлетней девочки. Администрация дошкольного учреждения сразу же обратилась в полицию, которая проверила дом, где живет ребенок.

    Дома полицейские застали папу девочки — 31-летнего нигерийца, а при обыске квартиры стражи правопорядка обнаружили два грамма марихуаны. Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотиков», передает «Ридус».

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #италия #марихуана #девочка
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