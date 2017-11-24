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Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом и фурой в Чувашии
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    Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом и фурой в Чувашии

    20:41  24 Ноября 2017  /обновлено: 20:42  24 Ноября 2017
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    Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом и фурой в Чувашии

    Чувашия, 24 ноября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня в Чувашии: микроавтобус и фура столкнулись.

    Грузовое транспортное средство столкнулось с микроавтобусом на федеральной автодороге М-7 «Волга» в Козловском районе около пяти часов вечера, сообщает источник ФАН. Информация о ДТП поступила в пятницу, 24 ноября.

    По сообщению источника ФАН, пять человек получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Двоих пострадавших доставили в медицинское учреждение в Новочебоксарске. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку, разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП и устанавливают личности погибших.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #чувашия
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