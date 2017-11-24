Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом и фурой в Чувашии

Чувашия, 24 ноября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня в Чувашии: микроавтобус и фура столкнулись.

Грузовое транспортное средство столкнулось с микроавтобусом на федеральной автодороге М-7 «Волга» в Козловском районе около пяти часов вечера, сообщает источник ФАН. Информация о ДТП поступила в пятницу, 24 ноября.

По сообщению источника ФАН, пять человек получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Двоих пострадавших доставили в медицинское учреждение в Новочебоксарске. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку, разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП и устанавливают личности погибших.