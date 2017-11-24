Минобороны РФ назвало конструктивными переговоры Де Мистуры и Шойгу по Сирии

Москва, 24 ноября. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в пятницу встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и обсудил с ним вопрос организации конгресса нацдиалога САР. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

«Мы только что провели очень конструктивные переговоры со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии, обсудили вопросы, связанные с организацией конгресса сирийского нацдиалога», — отметил он.

По словам Фомина, стороны согласились с необходимостью скорейшего налаживания политического диалога в Сирии.

Инициатором проведения конгресса национального диалога Сирии выступил президент РФ Владимир Путин. Дата проведения мероприятия пока не определена.

Напомним, что 28 ноября в Женеве состоится восьмой раунд переговоров по урегулированию сирийского кризиса.