Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Москва назвала «варварским» нападение на мечеть в Египте
Новости Сирии
Минобороны РФ назвало конструктивными переговоры Де Мистуры и Шойгу по Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Минобороны РФ назвало конструктивными переговоры Де Мистуры и Шойгу по Сирии

    20:40  24 Ноября 2017
    194

    Минобороны РФ назвало конструктивными переговоры Де Мистуры и Шойгу по Сирии

    Москва, 24 ноября. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в пятницу встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и обсудил с ним вопрос организации конгресса нацдиалога САР. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

    «Мы только что провели очень конструктивные переговоры со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии, обсудили вопросы, связанные с организацией конгресса сирийского нацдиалога», — отметил он.

    По словам Фомина, стороны согласились с необходимостью скорейшего налаживания политического диалога в Сирии.

    Инициатором проведения конгресса национального диалога Сирии выступил президент РФ Владимир Путин. Дата проведения мероприятия пока не определена.

    Напомним, что 28 ноября в Женеве состоится восьмой раунд переговоров по урегулированию сирийского кризиса.

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #лавров #де мистура #фомин
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть