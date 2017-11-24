Россия «правит балом»: эксперты признали влияние РФ на ОПЕК

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Putin Crowns Himself OPEC King («Путин становится королем ОПЕК»), опубликованной информагентством Bloomberg.

На протяжении более полувека министр нефти Саудовской Аравии мог влиять на рынки одним словом о том, какое решение ОПЕК может принять на следующем совещании, генерируя миллионы, если не миллиарды, долларов прибыли для инсайдеров.

Но времена изменились. И хотя встречи ОПЕК по-прежнему влияют на цены, важнее всего теперь голос не Саудовской Аравии, а другого государства, не входящего в ОПЕК: России.

С момента заключения договора между Россией и странами-экспортерами об ограничении добычи нефти год назад президент РФ Владимир Путин стал самым влиятельным игроком этой группы. Как сказал один высокопоставленный чиновник ОПЕК на условиях анонимности, российский лидер сейчас «правит балом».

Растущее влияние Кремля на ОПЕК отражает его внешнюю политику, направленную на противодействие влиянию США во всем мире посредством широкого набора экономических, дипломатических, военных и разведывательных мер. И эта стратегия, по всей видимости, работает.

«Путин теперь мировой энергетический царь», — говорит бывший аналитик Центрального разведывательного БЮРО (ЦРУ) Хелима Крофт, которая сейчас работает в компании RBC Capital Markets LLC в Нью-Йорке.

Сила власти Путина окажется в центре внимания 30 ноября, когда 14 членов ОПЕК, в том числе Иран, Ирак, Нигерия и Венесуэла, примут номинально независимых производителей, таких как Россия и Мексика, на совещании в Вене, чтобы обсудить вопрос продления сокращений в марте. Участники соглашения коллективно производят 60 % мировой нефти.

Путин спровоцировал кратковременный скачок цен накануне первого визита саудовского короля в Россию в прошлом месяце, предложив продлить сокращение до конца следующего года, хотя он подчеркнул, что окончательное решение еще не принято.

Кремль, однако, опасается, что слишком высокие цены на нефть подтолкнут к бурению сланцевые компании США, где в следующем году внутреннее производство, по прогнозам, может достигнуть рекордных 10 миллионов баррелей в день — уровень, который превышают только Саудовская Аравия и Россия.

У Путина, вступившего в беспрецедентный альянс с ОПЕК, когда цены на нефть были примерно на 20 долларов за баррель ниже, чем сегодня, есть еще одна причина не хотеть резкого роста цен на нефть. В настоящее время Россия выигрывает от ослабления рубля, так как это выгодно экспортерам, и становится все менее зависимой от продаж энергоресурсов.

Тем не менее нынешние цены и геополитические реалии говорят о том, что соглашение будет продлено, считает Эдвард Чоу, сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне и бывший исполнительный директор корпорации Chevron.

«Это взаимовыгодно, — заявил Чоу. — Саудовцам нужен крупный нефтедобывающий партнер, чтобы эффективно влиять на рынок, а возможность большей геополитической и экономической роли на Ближнем Востоке делает соблюдение договора целесообразным шагом для Москвы».

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что хотел бы объявить о продлении соглашения о сокращении нефтедобычи до конца 2018 года на следующей неделе. Российские чиновники сомневались по поводу саудовского предложения, но совсем недавно согласились с общим планом о продлении сокращения до конца 2018 года, по данным источников, знакомых с ситуацией. Тем не менее, обе стороны до сих пор не пришли к соглашению о ключевых деталях, и Москва хочет включить в соглашение формулировку, по которой сокращения будут зависеть от состояния рынка.

В прошлом Саудовская Аравия могла навязывать свою волю в отношении цен на нефть и легко наказывать соперников, переполняя рынок, но теперь саудовская экономика пошатнулась, и королевству нужны более высокие цены на нефть так же, как и всем остальным. По некоторым оценкам, Саудовская Аравия нуждается в даже более высоких ценах, чем Иран или Россия, которые планируют свой бюджет на следующий год при условии цены на нефть 40 долларов за баррель.

Тотальная борьба наследного принца Мухаммеда Бен Салмана с коррупцией, в том числе и внезапные аресты десятков членов королевской семьи и миллиардеров, кажется, только увеличили зависимость королевства от России. «Чистка» перевернула с ног на голову устоявшуюся модель, которая объединяла элиты, и превратила успех его амбициозной программы экономических реформ в битву за выживание, считает Амрита Сен, главный аналитик по нефти в Energy Aspects Ltd. в Лондоне.