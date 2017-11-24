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Союз конькобежцев России обжалует решение МОК по Румянцеву и Фаткулиной
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    Союз конькобежцев России обжалует решение МОК по Румянцеву и Фаткулиной

    20:14  24 Ноября 2017
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    Союз конькобежцев России обжалует решение МОК по Румянцеву и Фаткулиной

    Москва, 24 ноября. Союз конькобежцев России намерен подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с пожизненной дисквалификацией Международным олимпийским комитетом Александра Румянцева и Ольги Фаткулиной.

    По словам глав организации Алексея Кравцова, у МОК не было никаких доказательств того, что против россиян у МОК нет.

    Сами конькобежцы, несмотря на отстранение, продолжают готовиться к этапу Кубка мира в Калгари, сообщил главный тренер российской сборной по конькобежному спорту Константин Полтавец.

    «Мы готовимся выступать на этапах Кубка мира. Ребят специально отправлять отсюда мы не будем, мы должны идти согласно намеченному плану в олимпийском сезоне. Это наша часть работы сейчас, которую мы должны выполнять», — заявил он «Р-Спорт».

    Полтавец выразил надежду, что Международный союз конькобежцев примет взвешенное решение.

    Напомним, МОК наказал ОИ-2014 конькобежцев Ольгу Фаткулину и Александра Румянцева, а также бобслеистов Александра Зубкова и Ольгу Стульневу.

    Автор: Алексей Громов
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