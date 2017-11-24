Союз конькобежцев России обжалует решение МОК по Румянцеву и Фаткулиной

Москва, 24 ноября. Союз конькобежцев России намерен подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с пожизненной дисквалификацией Международным олимпийским комитетом Александра Румянцева и Ольги Фаткулиной.

По словам глав организации Алексея Кравцова, у МОК не было никаких доказательств того, что против россиян у МОК нет.

Сами конькобежцы, несмотря на отстранение, продолжают готовиться к этапу Кубка мира в Калгари, сообщил главный тренер российской сборной по конькобежному спорту Константин Полтавец.

«Мы готовимся выступать на этапах Кубка мира. Ребят специально отправлять отсюда мы не будем, мы должны идти согласно намеченному плану в олимпийском сезоне. Это наша часть работы сейчас, которую мы должны выполнять», — заявил он «Р-Спорт».

Полтавец выразил надежду, что Международный союз конькобежцев примет взвешенное решение.

Напомним, МОК наказал ОИ-2014 конькобежцев Ольгу Фаткулину и Александра Румянцева, а также бобслеистов Александра Зубкова и Ольгу Стульневу.