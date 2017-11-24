Плотницкий покинул пост главы ЛНР

Луганск, 24 ноября. Глава ЛНР Игорь Плотницкий подал в отставку в связи с состоянием здоровья. Об этом сообщил министр госбезопасности республики Леонид Пасечник. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Луганского информационного центра.

Как поясняется в заявлении, на состоянии здоровья луганского политика плачевно сказались боевые ранения и последствия контузии.

По решению Плотницкого и.о. главы ЛНР до новых выборов будет Пасечник. Министр поблагодарил Плотницкого за оказанное доверие.

«Игорь Венедиктович внес огромный вклад в процесс мирного урегулирования», — подчеркнул Пасечник.

Плотницкий с сегодняшнего дня будет исполнять обязанности уполномоченного от ЛНР по выполнению Минских соглашений.