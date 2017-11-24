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Плотницкий покинул пост главы ЛНР
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    Плотницкий покинул пост главы ЛНР

    20:04  24 Ноября 2017
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    Плотницкий покинул пост главы ЛНР

    Луганск, 24 ноября. Глава ЛНР Игорь Плотницкий подал в отставку в связи с состоянием здоровья. Об этом сообщил министр госбезопасности республики Леонид Пасечник. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Луганского информационного центра.

    Как поясняется в заявлении, на состоянии здоровья луганского политика плачевно сказались боевые ранения и последствия контузии.

    По решению Плотницкого и.о. главы ЛНР до новых выборов будет Пасечник. Министр поблагодарил Плотницкого за оказанное доверие. 

    «Игорь Венедиктович внес огромный вклад в процесс мирного урегулирования», — подчеркнул Пасечник. 

    Плотницкий с сегодняшнего дня будет исполнять обязанности уполномоченного от ЛНР по выполнению Минских соглашений.

    Автор: Владимир Багров
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    #лнр #плотницкий #пасечник
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