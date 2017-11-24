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МИД РФ: Лавров и де Мистура договорились продолжать плотные контакты по Сирии
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    МИД РФ: Лавров и де Мистура договорились продолжать плотные контакты по Сирии

    20:44  24 Ноября 2017  /обновлено: 20:56  24 Ноября 2017
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    МИД РФ: Лавров и де Мистура договорились продолжать плотный контакт по Сирии

    Москва, 24 ноября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура договорились продолжать поддерживать плотный контакт по всему кругу вопросов сирийского урегулирования. Об итогах встречи сообщила пресс-служба МИД РФ.

    В ходе переговоров глава МИД РФ сообщил о проведенных российской стороной в последние дни международных контактах по сирийской проблематике, в том числе итогах трехсторонней встречи президентов Ирана, России и Турции в Сочи 22 ноября.

    Де Мистура высоко оценил усилия РФ а также оценками завершившихся консультаций сирийской оппозиции в Эр-Рияде.

    «Было условлено продолжать поддерживать плотный контакт по всему кругу вопросов сирийского урегулирования», — заключили в МИД РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #лавров #мид рф #де мистура
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