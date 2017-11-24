МИД РФ: Лавров и де Мистура договорились продолжать плотные контакты по Сирии

Москва, 24 ноября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура договорились продолжать поддерживать плотный контакт по всему кругу вопросов сирийского урегулирования. Об итогах встречи сообщила пресс-служба МИД РФ.

В ходе переговоров глава МИД РФ сообщил о проведенных российской стороной в последние дни международных контактах по сирийской проблематике, в том числе итогах трехсторонней встречи президентов Ирана, России и Турции в Сочи 22 ноября.

Де Мистура высоко оценил усилия РФ а также оценками завершившихся консультаций сирийской оппозиции в Эр-Рияде.