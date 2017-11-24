Судан рассчитывает на военно-стратегическую и экономическую помощь России — эксперт

Накануне состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента Судана Омара аль-Башира. Глава государства-партнера попросил Владимира Путина защитить Судан от агрессии со стороны США. По словам аль-Башира, Белый дом предпринимает активные попытки подорвать основы государственности Судана.

«В итоге мы нуждаемся в защите от агрессивных действий США», — заявил аль-Башир.

Кроме того, Башир выразил уверенность в том, что Судан сможет помочь России установить контакт с другими африканскими странами.

«С точки зрения экономических интересов России, партнерство с Суданом, конечно же, является перспективным. В этой стране богатейшие недра: здесь есть нефть и газ. Через Судан идет транспортировка нефти из Южного Судана к Порт-Судану на Красном море. Соответственно, и Судан имеет интерес добычи и эксплуатации нефтяных ресурсов. Естественно, Южный Судан также является приверженцем подобной модели. В Судане найдены запасы редких минералов, здесь есть золото. Если говорить о разработке недр и совместной эксплуатации энергоресурсов, конечно же, Судан очень интересен России», — говорит в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей доцент Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета Игорь Герасимов.

Ученый также напомнил, что в Судане отлично развито сельское хозяйство: здесь прекрасные условия для растениеводства, выращивания фруктов, в частности, манго, цитрусовых и других культур. Еще в Судане выращивают орехи, урожайность которых очень высокая. Кроме того, суданские фермеры имеют замечательные возможности для животноводства — в Судане существуют масштабные площади для выпаса стад, в стране представлен крупный и мелкий рогатый скот. Аграрии имеют возможность производить мясо, молоко и изделия из кожи.

Кроме того, Игорь Герасимов отметил, что Судан подвергается давлению со стороны Запада.

«Судан несколько десятилетий находился под санкциями. Что такое санкции — мы познаем уже четвертый год, а Судан находился под ними больше 20 лет. Проблема давления Запада на Судан существует, и она достаточно серьезная. Например, обеспечение страны соответствующей техникой и аппаратурой для, допустим, той же добычи нефти. В любой момент поставки продукции тех же западных компаний могут быть запрещены или приостановлены именно из-за санкций. Это не стимулирует развитие местной промышленности, да и вообще местной экономики», — продолжает Герасимов.

«Кроме того, исламские банки, а в Судане могут действовать только исламские банки, вынуждены разрабатывать различные способы, чтобы избежать прямого давления в финансовой сфере», — объясняет эксперт.

Также Игорь Герасимов напомнил, что на территории Судана проживает много народов, племен и национальностей, а значит, существуют возможности дестабилизировать ситуацию в любой момент.

«Мы видим, как в чем-то похожей на Судан Ливии одни племена стравили с другими племенами. Для чего это было сделано? Для того, чтобы получить выходы на источники углеводородов. Как и любая система, которая планирует извлечь выгоду для себя, Судан может стать жертвой дестабилизации», — предупреждает ученый.

Кроме того, Игорь Герасимов напомнил, что глава государства Омар аль-Башир в ряде стран подвергся уголовному преследованию — часть стран видит в нем суданского Милошевича.

Отвечая на вопрос, попытаются ли США реализовать в Судане сирийский сценарий и фактически искусственно поделить страну на несколько частей, Герасимов выразил надежду, что стране удастся избежать такой участи. Связано это в первую очередь с тем, что в судьбе государства уже были печальные события, и теперь граждане будут стараться их избегать. Кроме того, Судан находится под опекой РФ.

«Сложно представить, чтобы Судан повторил судьбу Сирии. По крайней мере, хотелось бы, чтобы он избежал этой участи. Будь то Дарфурский кризис или сложности в отношениях Северного и Южного Судана — они могут привести к дестабилизации Судана, особенно если идет подпитка этих противостояний извне, или идут игры на каких-то мелких племенных конфликтах. Но чем дальше, тем больше суданцы понимают пагубность идеологического воздействия на их страну и пытаются как-то защититься. И одну из опор они видят в лице России», — рассуждает эксперт.

«Пример Сирии показал, что наша внешняя политика направлена на защиту друзей, Россия будет верна им до конца. В данном случае мы видим ситуацию, когда Омар аль-Башир, осознавая уязвимость Судана, рассчитывает на военно-стратегическую и экономическую помощь России. И, я думаю, это правильно», — утверждает Игорь Герасимов.

Эксперт говорит, что на внешнеполитической арене Судан всячески дает понять, что видит в России партнера и союзника.

«По многим позициям, включая Крым, Судан поддерживает наше руководство, и это очень приятно осознавать», — говорит ученый.

Кроме того, Игорь Герасимов уверен, что когда Россия заявляет о какой-либо стране как о своем друге и партнере, ее престиж на арене мировой политики увеличивается, а государственность — укрепляется.