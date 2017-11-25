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Лондон просит Варшаву наладить отношения с Киевом, а не рисковать целостностью Украины
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    Лондон просит Варшаву наладить отношения с Киевом, а не рисковать целостностью Украины

    9:00  25 Ноября 2017
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    Лондон просит Варшаву наладить отношения с Киевом, а не рисковать целостностью Украины

    Великобритания предлагает Польше повлиять на Украину, Белоруссию, Армению и другие регионы постсоветского пространства из-за ее территориальной близости к ним и схожести менталитетов. В первую очередь Лондон советует Киеву наладить отношения с Украиной. Соответствующие выводы можно сделать из доклада Королевского института международных отношений Chatham House, с которым ознакомился корреспондент Федерального агентства новостей.

    Как говорится в документе, с момента запуска «Восточного партнерства» в 2009 году Польша была самым важным государством-членом в обеспечении взаимодействия с восточными соседями ЕС: Арменией, Азербайджаном, Грузией, Молдовой и Украиной. В материале также отмечается, что «Польша обладает самым впечатляющим опытом в постсоветских странах Европы, и многие аналитические центры прилагают все усилия для развития более тесных связей».

    «Создание «Восточного партнерства» в Польше было разумным стратегическим шагом: мобилизовав весь Евросоюз для поддержки восточных партнеров, включая Украину, Польша смогла продвигать европейскую интеграцию соседних государств в качестве политики ЕС в целом», — пишут авторы доклада.

    Сложные отношения

    В докладе отмечается, что сейчас политическое руководство Польши возобновило историческую напряженность с Украиной, противодействуя политике ЕС.

    «В настоящий момент Польша, похоже, отказалась от своей прежней политики, рискуя политическим и экономическим развитием этих важных партнеров, и в частности, стабильностью и целостностью Украины», — утверждают авторы документа.

    В материале говорится, что «Польше должно быть выгодно иметь сильную, стабильную и дружественную Украину в качестве соседнего государства на фронте НАТО и ЕС».

    «Но внутренняя политика и идеология [Польши] объединились, чтобы подтолкнуть внешнюю политику в другом направлении», — говорится в документе.

    Львов

    Исторические счеты

    Напомним, на днях в аэропорту имени Шопена в Варшаве повесили карту Польши, в состав которой вошли западная Украина, Белоруссия и Литва. В частности, польским городом был отмечен ныне украинский Львов.

    Как сообщили после этого в администрации аэропорта, таким образом планировалось отметить приближающуюся столетнюю годовщину польской независимости.

    Некоторые польские журналисты предположили тогда, что такая карта может оскорбить украинцев, белорусов или литовцев, которые прилетят в Варшаву. В итоге через некоторое время карту решили убрать из аэропорта.

    Примечательно, что ранее польский вице-консул генконсульства Польши в украинском Луцке Марек Запур заявил, что Украина оккупировала Львов.

    Автор: Анжелина Григорян
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    #польша #украина #нато #ес #восточное партнерство #марек запур
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