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Страны-гаранты по Сирии согласуют список участников Конгресса нацдиалога — МИД Турции
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    Страны-гаранты по Сирии согласуют список участников Конгресса нацдиалога — МИД Турции

    19:31  24 Ноября 2017
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    Страны-гаранты по Сирии согласуют список участников Конгресса нацдиалога — МИД Турции

    Анкара, 24 ноября. Россия, Турция и Иран примут решение об участниках в Конгрессе национального диалога Сирии, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

    Турецкие власти высказали возражение об участии сирийских курдов в Конгресса нацдиалога Сирии. По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, список участников будет согласован странами-гарантами перемирия по САР.

    «Группы, которые не привержены сохранению территориальной целостности Сирии, не будут участвовать в конгрессе. Три страны примут по этому поводу совместное решение», — сказал высокопоставленный турецкий дипломат. 

    Напомним, что идея проведения Конгресса принадлежит главе государства РФ Владимиру Путину. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, мероприятия может быть созвано в ближайшее время. По данным источника из сирийской оппозиции, встречу могут провести 2-3 декабря в Сочи, пишет РИА Новости.

    Страны-гаранты по Сирии согласуют список участников Конгресса нацдиалога — МИД Турции

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #турция #иран
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