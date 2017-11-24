Страны-гаранты по Сирии согласуют список участников Конгресса нацдиалога — МИД Турции

Анкара, 24 ноября. Россия, Турция и Иран примут решение об участниках в Конгрессе национального диалога Сирии, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Турецкие власти высказали возражение об участии сирийских курдов в Конгресса нацдиалога Сирии. По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, список участников будет согласован странами-гарантами перемирия по САР.

«Группы, которые не привержены сохранению территориальной целостности Сирии, не будут участвовать в конгрессе. Три страны примут по этому поводу совместное решение», — сказал высокопоставленный турецкий дипломат.

Напомним, что идея проведения Конгресса принадлежит главе государства РФ Владимиру Путину. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, мероприятия может быть созвано в ближайшее время. По данным источника из сирийской оппозиции, встречу могут провести 2-3 декабря в Сочи, пишет РИА Новости.