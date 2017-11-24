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Президент МОК пообещал России честное решение по допуску на Олимпийские игры
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    Президент МОК пообещал России честное решение по допуску на Олимпийские игры

    19:21  24 Ноября 2017
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    Президент МОК пообещал России честное решение по допуску на Олимпийские игры

    Лозанна, 24 ноября. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах пообещал, решение по вопросу участия сборной России в Олимпийских играх 2018 года будет справедливым.

    «Я не знаю, какое решение будет принято, но оно будет справедливым», — заявил он на генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов.

    При этом Бах заметил, что попытки оказывать давление на исполком «будут тщетными», сообщает ТАСС.

    «Члены исполкома будут смотреть только на факты и выводы комиссий Шмида и Освальда, а затем примут справедливое решение»,  — заверил он.

    Ранее стало известно, что МОК лишил сборную России первого места Олимпийских игр 2014 года в Сочи, забрал у российского бобслеиста Александра Зубкова две золотые медали. 

    Автор: Алексей Громов
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    #мок #бах #олимпиада-2018 #ои
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