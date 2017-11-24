Пусть будут любезны вернуть наше: в Госдуме напомнили Киеву о советских долгах Украины

Украинский националист Олег Тягнибок хочет потребовать от России компенсацию за 73 года нахождения республики в составе СССР. По его словам, Москва должна возместить Киеву «убытки».

Как только Украина вернет госдолг в три миллиарда, вернет территории, которые СССР подарил Киеву, и рассчитается за долг, который Россия выплачивала за все бывшие советские республики, можно будет приступить к рассмотрению требований со стороны националистов и украинского правительства, считает первый заместитель председателя Комитета ГД по обороне Александр Шерин. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей он подчеркнул, что с такими запросами Тягнибок может обращаться к Грузии. Поскольку Украина делит всех на русских и не русских, пусть спрашивает с Михаила Саакашвили — земляка Иосифа Сталина.

«Три миллиарда, территория, нанесенный ущерб за время связанных с санкциями мероприятий, убитые русские — все это можно посчитать. Конечно, жизнь ни одного человека любой национальности не может измеряться в деньгах, она бесценна. Если они хотят предъявлять претензии за «Голодомор» или еще что-то, связанное с временем, когда Украина находилась в составе Советского Союза, они могут предъявить их Грузии, потому что Иосиф Виссарионович Сталин был грузином. Можно далеко не ходить, на Украине есть свой грузин — Михаил Саакашвили», — комментирует для ФАН член фракции ЛДПР Александр Шерин.

Лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок в эфире телеканала NewsOne заявил, что «украинская власть должна была бы поставить очень жестко вопрос о компенсации со стороны РФ потерь, убытков, которые имела Украина из-за оккупации Российской Федерацией Украины».

«Кстати, в эти дни происходит столетний период, потому что именно в конце ноября можно говорить о ста годах с начала агрессии со стороны коммунистической большевистской России относительно Украинской народной республики, — заявил он. — Соответственно, период этой столетней борьбы за создание украинского государства, и Украина должна была бы требовать компенсацию за этот период оккупации, начиная с 18-го до 91-го года».

Однако прежде чем говорить о каких-то «убытках», по мнению депутата Госдумы, для начала «Украине стоит вернуться в состояние, в котором она входила в состав Советского Союза». Речь идет о подаренных соседям Харькове, Херсоне, Одессе, Донецке и Луганске. Крым вернулся в состав России в 2014 году.

«Эти территории принадлежат России по праву. Только после этого мы садимся и начинаем разговаривать об их претензиях. Но пока они не вернут территории, которые им подарила советская власть, незаконно отторгнув от РСФСР, присоединив к УССР, они даже говорить о каких-то претензиях не имеют права. Тогда правители не думали о последствиях, они не думали, что СССР когда-нибудь распадется. Интересы российского народа и граждан СССР не были учтены, — предлагает Александр Шерин. — Чем больше Тягнибок и прочие будут поднимать такие вопросы, тем больше они дают России и моральное и юридическое право вынести данные вопросы на рассмотрение. Россия является правопреемницей СССР, поэтому те акты, которые были тогда, мы можем пересмотреть сейчас».

Россия имеет полное право, подчеркивает собеседник ФАН, поскольку страна выплатила долги за СССР — за все республики, входившие в состав Союза. В том числе и советский долг Украины.

«Россия отдала долги за Советский Союз. Деньги, взятые в долг, тратились всеми республиками, но отдавали их именно налогоплательщики России. Теперь мы можем спросить, какая доля каждого народа, входившего в Союз, в этой общей долговой нагрузке. С учетом того, что Украина - крупнейшая республика бывшего СССР по численности населения, большую часть долга, который Россия отдала за СССР, истратила именно Украина, — говорит Шерин. — Если с нас требуют возместить убытки, то значит, что Киев признает в нашем лице правопреемницу СССР. Если мы расстались с Украиной, мы можем сказать, что передумали. Так как мы теперь не в одном государстве, то пусть будут любезны вернуть наше».

На вопрос корреспондента ФАН, почему Киев в рамках закона «о деккомунизации» не хочет избавиться и от бывших советских территорий, собеседник ответил, что официальный Киев хочет «и рыбку съесть, и сковородку не испачкать».