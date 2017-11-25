Три соглашения о перемирии в Сирии подписаны в провинции Алеппо

Москва, 25 ноября. Соглашения о присоединении к перемирию в Сирии подписаны в трех населенных пунктах провинции Алеппо. Об этом говорится в бюллетене Минобороны РФ.

«В течение суток подписано три соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий в населенных пунктах Эль-Мудаввара, Джебель-эль-Мудаввара и Мшерфет-эль-Бувейдатейн провинции Алеппо», — сообщили в ведомстве.

Число населенных пунктов, выразивших свою приверженность соблюдению перемирия, возросло до 2281. Также продолжаются переговоры о присоединении к перемирию с вооруженной оппозицией в провинциях Алеппо, Дамаск, Хомс, Хама и Эль-Кунейтра.

Число вооруженных формирований, выполняющих условия режима прекращения огня, осталось неизменным — 234.