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Три соглашения о перемирии в Сирии подписаны в провинции Алеппо
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    Три соглашения о перемирии в Сирии подписаны в провинции Алеппо

    11:15  25 Ноября 2017
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    Три соглашения о перемирии в Сирии подписаны в провинции Алеппо

    Москва, 25 ноября. Соглашения о присоединении к перемирию в Сирии подписаны в трех населенных пунктах провинции Алеппо. Об этом говорится в бюллетене Минобороны РФ.

    «В течение суток подписано три соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий в населенных пунктах Эль-Мудаввара, Джебель-эль-Мудаввара и Мшерфет-эль-Бувейдатейн провинции Алеппо», — сообщили в ведомстве.

    Число населенных пунктов, выразивших свою приверженность соблюдению перемирия, возросло до 2281. Также продолжаются переговоры о присоединении к перемирию с вооруженной оппозицией в провинциях Алеппо, Дамаск, Хомс, Хама и Эль-Кунейтра.

    Число вооруженных формирований, выполняющих условия режима прекращения огня, осталось неизменным — 234.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #сирия #алеппо #минобороны рф #перемирие
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