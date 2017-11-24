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Происшествия
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Политика
ООН рассмотрит возможность развития заложенного РФ мирного процесса в Сирии
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    ООН рассмотрит возможность развития заложенного РФ мирного процесса в Сирии

    19:09  24 Ноября 2017  /обновлено: 19:22  24 Ноября 2017
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    ООН рассмотрит возможность развития заложенного РФ мирного процесса в Сирии

    Москва, 24 ноября. ООН намерена рассмотреть возможность развития заложенного Россией процесса политического урегулирования сирийского конфликта. Об этом в пятницу заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

    По его словам, Россия провела огромную работу по урегулированию сирийского кризиса, заложив основу для перемирия.

    ООН рассмотрит возможность развития заложенного РФ мирного процесса в Сирии

    «Я признаю, что ваша страна провела огромное количество мероприятий, чтобы заложить основу политического процесса. И мы теперь посмотрим, как мы это можем реализовать на практике», — отметил Де Мистура.

    Спецпосланник ООН также выразил надежду, что сирийская оппозиция сможет объединиться после своего совещания в Эр-Рияде. Ожидается, что 28 ноября состоится восьмой раунд переговоров по Сирии, на котором будут подняты вопросы подготовки новой конституции арабской республики и проведения выборов.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #сирия #оон #де мистура
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