ООН рассмотрит возможность развития заложенного РФ мирного процесса в Сирии

Москва, 24 ноября. ООН намерена рассмотреть возможность развития заложенного Россией процесса политического урегулирования сирийского конфликта. Об этом в пятницу заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

По его словам, Россия провела огромную работу по урегулированию сирийского кризиса, заложив основу для перемирия.

«Я признаю, что ваша страна провела огромное количество мероприятий, чтобы заложить основу политического процесса. И мы теперь посмотрим, как мы это можем реализовать на практике», — отметил Де Мистура.

Спецпосланник ООН также выразил надежду, что сирийская оппозиция сможет объединиться после своего совещания в Эр-Рияде. Ожидается, что 28 ноября состоится восьмой раунд переговоров по Сирии, на котором будут подняты вопросы подготовки новой конституции арабской республики и проведения выборов.