Австрийский историк рассказал о последнем ужине Гитлера

Вена, 24 ноября. История из Австрии Стефан Дитрих обнародовал письма личного повара Адольфа Гитлера, в которых сообщается, что последний ужин фюрера был очень скромным. Констанция Манциарли приготовила для Гитлера яичницу и пюре из картофеля.

Последний ужин Адольфа Гитлера в бункере был очень скромным. Накануне 30 апреля 1945 года, когда фюрере решил свести счеты с жизнью. Манциарли также писала, что Гитлер воздерживался от деликатесов, он не ел мясо и не пил алкогольные напитки, однако часто ел пироги.

Место личного повара женщина получила случайно, она отметила в своих письмах, что не стремилась работать на нацистов. Как и остальная прислуга о смерти Гитлера Манциарли узнала одной из первых, пишет Ura.ru