Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Бордель с пятью проститутками закрыли в Петербурге
Общество
Австрийский историк рассказал о последнем ужине Гитлера
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Австрийский историк рассказал о последнем ужине Гитлера

    20:46  24 Ноября 2017
    136

    Австрийский историк рассказал о последнем ужине Гитлера

    Вена, 24 ноября. История из Австрии Стефан Дитрих обнародовал письма личного повара Адольфа Гитлера, в которых сообщается, что последний ужин фюрера был очень скромным. Констанция Манциарли приготовила для Гитлера яичницу и пюре из картофеля. 

    Последний ужин Адольфа Гитлера в бункере был очень скромным. Накануне 30 апреля 1945 года, когда фюрере решил свести счеты с жизнью. Манциарли также писала, что Гитлер воздерживался от деликатесов, он не ел мясо и не пил алкогольные напитки, однако часто ел пироги.

    Место личного повара женщина получила случайно, она отметила в своих письмах, что не стремилась работать на нацистов. Как и остальная прислуга о смерти Гитлера Манциарли узнала одной из первых, пишет Ura.ru

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть