Шойгу: В Сирии в первую очередь надо восстановить инфраструктуру

Москва, 24 ноября. Министр обороны Российской Федерации Владимир Путин заявил, что для разрешения гуманитарной ситуации в послевоенной Сирии необходимо в первую очередь восстановить объекты жизнедеятельности.

«И, конечно, обсудить широкий круг вопросов, включая программу восстановления, оказания гуманитарной помощи, восстановление в первую очередь объектов инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения», — сказал генерал армии на встрече со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

В ходе встречи Шойгу также предложил де Мистуре обсудить стимулы и шаги для развития процесса примирения официального Дамаска и оппозиции.

Напомним, ранее де Мистура заявил о свидетельствах продвижения в сторону запуска политического диалога в Арабской республике.