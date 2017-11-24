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Шойгу: В Сирии в первую очередь надо восстановить инфраструктуру
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    Шойгу: В Сирии в первую очередь надо восстановить инфраструктуру

    19:19  24 Ноября 2017
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    Шойгу: В Сирии в первую очередь надо восстановить инфраструктуру

    Москва, 24 ноября. Министр обороны Российской Федерации Владимир Путин заявил, что для разрешения гуманитарной ситуации в послевоенной Сирии необходимо в первую очередь восстановить объекты жизнедеятельности.

    «И, конечно, обсудить широкий круг вопросов, включая программу восстановления, оказания гуманитарной помощи, восстановление в первую очередь объектов инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения», — сказал генерал армии на встрече со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

    В ходе встречи Шойгу также предложил де Мистуре обсудить стимулы и шаги для развития процесса примирения официального Дамаска и оппозиции.

    Шойгу: В Сирии в первую очередь надо восстановить инфраструктуру

    Напомним, ранее де Мистура заявил о свидетельствах продвижения в сторону запуска политического диалога в Арабской республике.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #сирия #шойгу #де мистура
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