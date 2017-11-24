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Политика
Москва возмущена осквернением памятника маршалу Коневу в Праге
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    Москва возмущена осквернением памятника маршалу Коневу в Праге

    19:02  24 Ноября 2017
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    Москва возмущена осквернением памятника маршалу Коневу в Праге

    Москва, 24 ноября. Российские власти выразили возмущение в связи с осквернением памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге.  

    Министерство иностранных дел РФ призвало правительство Чехии расследовать данный инцидент, наказать виновных и принять меры по недопущению подобных актов вандализма в будущем. Москва напомнила, что в мае 1945 года войска первого Украинского фронта под командованием Ивана Конева освободили столицу Чехословакии от фашистских захватчиков.

    Москва возмущена осквернением памятника маршалу Коневу в Праге

    «Оскорблена память не только советского военачальника, но и всех павших там в бою с фашизмом. Уверены, что наши чувства разделяет подавляющее большинство граждан Чехии», — говорится в сообщении МИД РФ.

    Ранее сообщалось о том, что неизвестные разрисовали монумент в память о маршале Коневе в Праге. Вандалы написали на разных сторонах постамента четыре даты — 1956, 1961, 1968 и 2017. В 1956 году войска под командованием Конева подавили восстание в Венгрии, в 1961 году Конев командовал советскими войсками в Германии, а в 1968 году — маршал ввел войска в Чехословакию во время «Пражской весны».

    Автор: Геннадий Плющев
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    #памятник #прага #конев #осквернение
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