Москва возмущена осквернением памятника маршалу Коневу в Праге

Москва, 24 ноября. Российские власти выразили возмущение в связи с осквернением памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге.

Министерство иностранных дел РФ призвало правительство Чехии расследовать данный инцидент, наказать виновных и принять меры по недопущению подобных актов вандализма в будущем. Москва напомнила, что в мае 1945 года войска первого Украинского фронта под командованием Ивана Конева освободили столицу Чехословакии от фашистских захватчиков.

«Оскорблена память не только советского военачальника, но и всех павших там в бою с фашизмом. Уверены, что наши чувства разделяет подавляющее большинство граждан Чехии», — говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее сообщалось о том, что неизвестные разрисовали монумент в память о маршале Коневе в Праге. Вандалы написали на разных сторонах постамента четыре даты — 1956, 1961, 1968 и 2017. В 1956 году войска под командованием Конева подавили восстание в Венгрии, в 1961 году Конев командовал советскими войсками в Германии, а в 1968 году — маршал ввел войска в Чехословакию во время «Пражской весны».