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Сирия: дальние бомбардировщики ВКС РФ поразили объекты ИГ в Дейр-эз-Зоре
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    Сирия: дальние бомбардировщики ВКС РФ поразили объекты ИГ в Дейр-эз-Зоре

    18:56  24 Ноября 2017  /обновлено: 19:08  24 Ноября 2017
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    Сирия: дальние бомбардировщики ВКС РФ поразили объекты ИГ в Дейр-эз-Зоре

    Москва, 24 ноября. Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли удар по объектам террористов ИГ1 на западном берегу реки Евфрат, заявили в Минобороны РФ. 

    В военном ведомстве уточнили, что бомбардировщики взлетели с аэродрома в России.  

    Удар в районе населенного пункта Аббас провинция Дэйр-эз-Зор был нанесен 24 ноября. Уточняется, что сопровождение и прикрытие бомбардировщиков в воздушном пространстве Сирии осуществляли  истребители Су-30СМ, базирующиеся на авиабазе «Хмеймим».

    «В результате удара были поражены опорные пункты террористов, и скопления боевиков. Объективный контроль результатов авиационного удара осуществлялся с помощью бесплотных летательных аппаратов», — добавили в Минобороны.

    В министерстве также отметили, что все российские самолеты после выполнения боевого задания вернулись на аэродромы базирования.

    Группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ. 

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #террористы #вкс рф
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