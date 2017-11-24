Сирия: дальние бомбардировщики ВКС РФ поразили объекты ИГ в Дейр-эз-Зоре

Москва, 24 ноября. Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли удар по объектам террористов ИГ1 на западном берегу реки Евфрат, заявили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что бомбардировщики взлетели с аэродрома в России.

Удар в районе населенного пункта Аббас провинция Дэйр-эз-Зор был нанесен 24 ноября. Уточняется, что сопровождение и прикрытие бомбардировщиков в воздушном пространстве Сирии осуществляли истребители Су-30СМ, базирующиеся на авиабазе «Хмеймим».

«В результате удара были поражены опорные пункты террористов, и скопления боевиков. Объективный контроль результатов авиационного удара осуществлялся с помощью бесплотных летательных аппаратов», — добавили в Минобороны.

В министерстве также отметили, что все российские самолеты после выполнения боевого задания вернулись на аэродромы базирования.

Группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.