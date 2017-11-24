Шойгу на встрече с Де Мистурой заявил о перспективах урегулирования кризиса в Сирии

Москва, 24 ноября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой оценил дальнейшие перспективы урегулирования кризиса в САР.

По его словам, в настоящее время необходимо найти новые подходы и стимулы для налаживания диалога между властями в Дамаске и оппозицией, «но самое главное — к переходу к политическому процессу, к политическому диалогу». Вопрос об этом, как подчеркнул Шойгу, сегодня «невероятно востребован», учитывая то, что практически 98% территории Сирии освобождено от террористов.