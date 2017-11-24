Шойгу на встрече с Де Мистурой заявил о перспективах урегулирования кризиса в Сирии
Москва, 24 ноября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой оценил дальнейшие перспективы урегулирования кризиса в САР.
По его словам, в настоящее время необходимо найти новые подходы и стимулы для налаживания диалога между властями в Дамаске и оппозицией, «но самое главное — к переходу к политическому процессу, к политическому диалогу». Вопрос об этом, как подчеркнул Шойгу, сегодня «невероятно востребован», учитывая то, что практически 98% территории Сирии освобождено от террористов.
«Настало время говорить о следующих шагах в урегулировании сирийского кризиса», — подчеркнул он.
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