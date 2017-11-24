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Новости Сирии
Шойгу на встрече с Де Мистурой заявил о перспективах урегулирования кризиса в Сирии
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    Шойгу на встрече с Де Мистурой заявил о перспективах урегулирования кризиса в Сирии

    18:53  24 Ноября 2017  /обновлено: 19:05  24 Ноября 2017
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    Шойгу на встрече с Де Мистурой заявил о перспективах урегулирования кризиса в Сирии

    Москва, 24 ноября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой оценил дальнейшие перспективы урегулирования кризиса в САР.

    По его словам, в настоящее время необходимо найти новые подходы и стимулы для налаживания диалога между властями в Дамаске и оппозицией,  «но самое главное — к переходу к политическому процессу, к политическому диалогу».  Вопрос об этом, как подчеркнул Шойгу, сегодня «невероятно востребован», учитывая то, что практически 98% территории Сирии освобождено от террористов.

    «Настало время говорить о следующих шагах в урегулировании сирийского кризиса», — подчеркнул он.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #шойгу #де мистура #кризис
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