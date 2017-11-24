Спасатели эвакуировали людей из горящего торгового центра в Йошкар-Оле

Йошкар-Ола, 24 ноября. Сотрудники пожарно-спасательной службы ликвидировали пожар в торговом центре в республике Марий Эл.

Как сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС, пожар случился в одном из торговых комплексов, расположенных на Кремлевской улице в Йошкар-Оле. Сотрудники пожарно-спасательного отряда незамедлительно прибыли на место чрезвычайного происшествия после получения сообщения о задымлении на пульт дежурного.

Огнеборцы эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра, после чего в короткие сроки ликвидировали возгорание. По предварительной информации известно, что очаг пожара обнаружили в игровой комнате. В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства чрезвычайного происшествия, информации о пострадавших нет.