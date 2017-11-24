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Общество
Большинство россиян считают Путина гарантом стабильности
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    Большинство россиян считают Путина гарантом стабильности

    22:00  24 Ноября 2017
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    Большинство россиян считают Путина гарантом стабильности

    Москва, 24 ноября. Большинство россиян считает, что президент страны Владимир Путин может обеспечить России выход из кризиса и стабильность.

    «Порядка 84% (опрошенных) в августе и 90% в сентябре полагают, что стабильность этот политик точно сможет обеспечить», — заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

    По его словам, 63% респондентов выразили уверенность, что у главы российского государства есть «хитрый план» по выводу России из кризиса.

    Ранее сообщалось, что большинство россиян выразили доверие к действующему президенту страны Владимиру Путину, что показали результаты опроса фонда «Общественное мнение».

    Напомним, выборы президента России состоятся в марте 2018 года.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #вциом #опрос
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