Большинство россиян считают Путина гарантом стабильности

Москва, 24 ноября. Большинство россиян считает, что президент страны Владимир Путин может обеспечить России выход из кризиса и стабильность.

«Порядка 84% (опрошенных) в августе и 90% в сентябре полагают, что стабильность этот политик точно сможет обеспечить», — заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

По его словам, 63% респондентов выразили уверенность, что у главы российского государства есть «хитрый план» по выводу России из кризиса.

Ранее сообщалось, что большинство россиян выразили доверие к действующему президенту страны Владимиру Путину, что показали результаты опроса фонда «Общественное мнение».

Напомним, выборы президента России состоятся в марте 2018 года.