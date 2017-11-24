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Новости Сирии
Эрдоган и Трамп обсудили политику США в отношении курдов в Сирии
Новости Сирии
Эрдоган и Трамп обсудили политику США в отношении курдов в Сирии
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    Эрдоган и Трамп обсудили политику США в отношении курдов в Сирии

    18:25  24 Ноября 2017
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    Эрдоган и Трамп обсудили политику США в отношении курдов в Сирии

    Анкара, 24 ноября. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил американскому коллеге Дональду Трампу, что курды не должны принимать участие в переговорах по Сирии. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. 

    Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал о контактах турецкого лидера Реджепа Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом. Эрдоган настаивает на том, чтобы курды не принимали участие в переговорах по Сирии. Во время переговоров поднимался вопрос о поставке американского оружия сирийским курдам.

    По словам министра, Трамп заверил Эрдогана, что дал четкое указание запретить передачу оружия курдским ополченцам из «Отряда народной самообороны» (входит в состав проамериканского альянса «Сирийские демократические силы» - прим. ФАН) в Сирии. Чавушоглу приветствовал решение американского президента, однако заявил, что увидеть, как будет реализовано распоряжение Трампа. 

    Эрдоган и Трамп обсудили политику США в отношении курдов в Сирии

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #сша #сирия #турция #курды #чавушоглу
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