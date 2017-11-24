Эрдоган и Трамп обсудили политику США в отношении курдов в Сирии

Анкара, 24 ноября. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил американскому коллеге Дональду Трампу, что курды не должны принимать участие в переговорах по Сирии. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал о контактах турецкого лидера Реджепа Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом. Эрдоган настаивает на том, чтобы курды не принимали участие в переговорах по Сирии. Во время переговоров поднимался вопрос о поставке американского оружия сирийским курдам.

По словам министра, Трамп заверил Эрдогана, что дал четкое указание запретить передачу оружия курдским ополченцам из «Отряда народной самообороны» (входит в состав проамериканского альянса «Сирийские демократические силы» - прим. ФАН) в Сирии. Чавушоглу приветствовал решение американского президента, однако заявил, что увидеть, как будет реализовано распоряжение Трампа.